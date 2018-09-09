Помощник Путина пообещал новому главарю боевиков "ДНР" свою поддержку
Сурков также заявил, что "голосование" продемонстрировало "высокий уровень политической культуры"
Помощник российского президента Владислав Сурков поздравил "председателя Народного Совета ДНР", представителя боевиков на переговорах трехсторонней контактной группы в Минске Дениса Пушилина с назначением "временно исполняющим обязанности главы "ДНР" и заверил его в своей поддержке. Об этом сообщает новостное агентство боевиков.
По данным издания, Сурков заявил, что "голосование", состоявшееся 7 сентября, продемонстрировало "высокий уровень политической культуры".
Ранее, военный эксперт рассказал, что кадровые перестановки в "ДНР" являются попыткой помощника Путина Владислава Суркова отстоять свои позиции на оккупированном Донбассе.
А в СБУ рассказывали, что гибель Захарченко может быть связана с криминальным переделом собственности в "ДНР".
Подробнее о последствиях покушения на Захарченко читайте на сайте "Сегодня" в материале "Ликвидация Захарченко в Донецке: все подробности".
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