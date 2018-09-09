Помощник Путина пообещал новому главарю боевиков "ДНР" свою поддержку

Помощник российского президента Владислав Сурков поздравил "председателя Народного Совета ДНР", представителя боевиков на переговорах трехсторонней контактной группы в Минске Дениса Пушилина с назначением "временно исполняющим обязанности главы "ДНР" и заверил его в своей поддержке. Об этом сообщает новостное агентство боевиков.

По данным издания, Сурков заявил, что "голосование", состоявшееся 7 сентября, продемонстрировало "высокий уровень политической культуры".

Ранее, военный эксперт рассказал, что кадровые перестановки в "ДНР" являются попыткой помощника Путина Владислава Суркова отстоять свои позиции на оккупированном Донбассе.

А в СБУ рассказывали, что гибель Захарченко может быть связана с криминальным переделом собственности в "ДНР".

Подробнее о последствиях покушения на Захарченко читайте на сайте "Сегодня" в материале "Ликвидация Захарченко в Донецке: все подробности".