Препятствовали ДРГ и подорвались: погибли двое бойцов ООС, еще двое ранены

Сегодня, 19:01

Противник за день три раза нарушал "тишину"

Препятствовали ДРГ и подорвались: погибли двое бойцов ООС, еще двое ранены

В течение дня, 10 ноября, по состоянию на 18:00 российские оккупационные войска три раза нарушили режим прекращения огня, сообщил пресс-центр операции Объединенных сил.

Противник дважды вел прицельный огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи Тарамчука. В районе Новотошковского оккупанты применили минометы калибра 82 мм и гранатометы.

"В ходе проведения мероприятий по недопущению проникновения ДРГ противника в промежутке между наблюдательными постами на Светлодарском направлении, в результате срабатывания взрывного устройства, установленного оккупантами, двое военнослужащих Объединенных сил погибли, еще двое – получили ранения", – отмечено в сообщении.

Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию, надежно удерживают занимаемые рубежи и позиции. Во всех случаях открытия огня противником принимаются адекватные меры.

На других направлениях потерь личного состава Объединенных сил не допущено.

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Напомним, что за прошедшие сутки, 9 ноября, в ООС также погибли двое военнослужащих.

А 8 ноября на Донбассе боевики устроили 14 обстрелов, в том числе четыре раза – из крупнокалиберного оружия. Тогда были ранены двое украинских военнослужащих

Сутками ранее, 7 ноября, боевики 19 раз обстреляли позиции ВСУ, применив при этом запрещенное "Минском" вооружение. Были ранены трое украинских военнослужащих. 
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"Сегодня"

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