Провокации на Донбассе: у оккупантов происходит переформатирование группировок

В системе оккупационной администрации террористов т.наз. "ДНР" происходят ротации под нового ставленника Кремля – Дениса Пушилина.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал заместитель директора по международным вопросам Центра исследования армии, конверсии и разоружения, военный эксперт Михаил Самусь.

"После того, как был уничтожен Захарченко, сейчас происходит переформатирование всех административных группировок, которые там находятся, под новую фигуру – Пушилина. Идет подготовка к так называемым "выборам", и все процессы, которые там происходят, в большей мере направлены на то, чтобы переподчинить их под новую персону. Хотя, естественно, все это координируется ФСБ, и никаких изменений основной линии Кремля нет. Но те люди, которые непосредственно работают на оккупантов, сейчас заменяются. Что касается военного компонента, то боевики пытаются поддерживать стабильный уровень провокаций, все время терроризируя украинских военных, осуществляя нападения, атаки, обстрелы и т.д., держа ситуацию в постоянном напряжении", – пояснил эксперт.

При этом, по его словам, количество зафиксированной тяжелой военной техники и вооружений у боевиков в оккупированных районах Донбасса приблизительно совпадает с тем числом, о котором постоянно сообщают силы на протяжении последнего времени.

"То есть ситуация является напряженной с постоянными провокациями, все время происходят обстрелы, и российская сторона все время нарушает договоренности о перемирии, режим тишины и т.д.. Но я не могу сказать, что наблюдается какая-то активизация боевиков, которая выходит за рамки постоянных провокаций со стороны РФ", – отметил он.

Как сообщалось ранее, украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон зафиксировала выведение боевиками из укрытий значительного количества танков и крупнокалиберной артиллерии.

В частности, на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей 22 сентября было зафиксировано размещение вооруженными формированиями РФ с нарушением линии отвода 21 танка, шести реактивных систем залпового огня "Град", шести самоходных гаубиц "Гвоздика", 15 противотанковых пушек МТ-12 "Рапира", 21 миномета, а также четырех боевых бронированных машин.