"Пушилинг" и МММ на флаге": жители Донецка обсуждают "переворот в ДНР"

В Донецке оккупанты выбрали нового "временно исполняющего обязанности главы ДНР". Бывшего "врио главы" – Дмитрия Трапезникова – отправили в отставку, при этом "генпрокуратура ДНР" назвала его назначение на этот пост "неконституционным".

Взамен Дмитрия Трапезникова – "заместителя" Александра Захарченко, убитого во время теракта, новым так называемым "главой "ДНР" стал уже известный Денис Пушилин – так называемый "председатель Народного Совета ДНР", постоянный полномочный представитель боевиков на переговорах трехсторонней контактной группы в Минске.

Все "министры" отправлены в отставку. Одиозный "министр доходов и сборов" Александр Тимофеев, по слухам, убыл в Москву и, возможно, насовсем.

К слову, Пушилин уже занимал пост "главного в республике" с 15 мая до 18 июля 2014 года, почти сразу после того как вверенные ему "войска" сбили малазийский Боинг под Торезом…

Однако у населения он ассоциируется прежде всего с корпорацией "МММ", чьим представителем он был до войны. Что, впрочем, не мешает ему пользоваться поддержкой Кремля. Да не было это особым секретом в Донецке, чья креатура Пушилин и кто сделал на него ставку. Теперь он должен будет назначить "кабмин", а все остальное сделают дончане – выборы нового "главы" назначены на 11 ноября этого года.

Непопулярность Пушилина в народе – еще сильнее чем у Тимофеева- "Ташкента". Однако именно он устраивает московских кураторов своей предсказуемостью – что скажут, то и будет делать.

"Честно говоря, ничего кроме "я не халявщик – я партнер" о Пушине сказать не могу, – говорит житель Донецка Александр, вспоминая слова из рекламы МММ. – Ели есть слово "никакой" – то это про него. В сетях уже шутки-прибаутки – типа "в обменниках новая валюта появилась – пушилинги" или "на флагах ДНР будет лицо Мавроди между головами двуглавого орла" и прочее. А я вот думаю, что сейчас начнется "сезон открытий" – мы узнаем о том, какие плохие были "попередники" (не Захарченко, конечно, а его "бояре). Уже начинают подавать голос, что Тимофеев отжал то, присвоил это… А то никто не догадывался! В общем, сожрут они сами себя – и побыстрее бы".

Пока в руках Пушилина сосредоточена абсолютная власть. Как он себя поведет – покажет время. Что же до выборов – жители Донецка уверяют: все результаты будут такими, какие прикажет сделать Москва. И скорее всего, ставка будет сделана опять на Пушилина.

Ранее сообщалось, что тем временем в ОРДО боевики создали "оперативный штаб МГБ ДНР" для расследования смерти своего главаря Александра Захарченко и начали выбивать "признания" у задержанных.

Напомним, в СБУ рассказывали, что гибель Захарченко может быть связана с криминальным переделом собственности в "ДНР".

Подробнее о последствиях покушения на Захарченко читайте на сайте "Сегодня" в материале "Ликвидация Захарченко в Донецке: все подробности".