Разведка разоблачила провокацию россиян на Донбассе

Командование российских оккупационных войск продолжает проведение провокаций с последующим обвинением украинской стороны в срыве Минских договоренностей и обстрелах гражданского населения. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

По данным ведомства, с целью недопущения разведения сил и провоцирования украинских подразделений к применению оружия, оккупационным командованием ВС РФ готовится проведение учений в непосредственной близости от линии соприкосновения.

"Во время учений планируется проведение стрельб из вооружения танков и БМП, а также занятия по вождению боевых машин в условиях, максимально приближенных к боевым", – пояснили в разведке.

Ранее сообщалось, что у боевиков на Донбассе выходит из строя военная техника.

В частности, рассказали эксперты, командование формирований самопровозглашенной "ЛНР" настоятельно требует от командиров подразделений и их зампотехов соблюдать нормы эксплуатации вооружения и боевой техники, а также допускать к их использованию исключительно подготовленный личный состав.

Ранее стало известно, что в период с 20 по 26 февраля подтвержденные потери боевиков на Донбассе составили 17 человек. В частности, в формированиях самопровозглашенной "ДНР" зафиксировано 11 погибших боевиков. Еще шесть человек не досчитались в т.н. "ЛНР".