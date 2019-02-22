Россияне устроили школу снайперов на Донбассе: привозят выпускников военных вузов на тренировку

По данным украинской разведки, в пригород Донецка везут выпускников российских военных вузов – на тренировку

Россияне устроили школу снайперов на Донбассе: привозят выпускников военных вузов на тренировку 2019-02-22T21:27:26+02:00 Донбасс По данным украинской разведки, в пригород Донецка везут выпускников российских военных вузов - на тренировку

Россияне устроили школу снайперов на передовой в оккупированном Донбассе. По данным украинской разведки, в пригород Донецка везут выпускников российских военных вузов – на тренировку. Только за последний месяц двое украинских армейцев погибли от пуль снайперов.

На этих позициях вблизи Донецка бойцы передвигаются только окопами и стараются не выходить на открытые участки. Снайперы противника подстерегают воинов.

Армейцы убеждены – русские на Донбассе устроили школу снайперов. Привозят выпускников военных вузов на тренировку.

"Здесь ближайшая точка до Донецка, и им проще завозить снайперов, которых они обучают, из России – ближе сюда, и они по нам работают. Видно, когда стреляют профессионалы, а видно когда учатся – много выстрелов одиночных", – говорит военный.

Вот здесь – на бывшем заводе – скрываются враждебные стрелки.

"Строение здания таково, что они, прячась внутри, могут вести огонь, а не выставляя что-то в окно. Они в глубине здания ведут огонь по нам. Так снайпера труднее вычислить", – добавляет боец.

К заводу примерно километр. И с такого расстояния обычная снайперская винтовка точно не будет стрелять. Поэтому боевики используют дальнобойное оружие с разрывными пулями.

По словам армейцев – стрелки боевиков используют крупнокалиберные снайперские винтовки, вероятно российского производства. Они могут попасть в мишень на расстояние более километра.

За последний месяц здесь, недалеко от Донецка, от пули снайпера погибли два украинских военных. Вычислить стрелков пока не удается.

Бойцы не оставляют попыток обезвредить боевиков, чтобы отомстить за павших собратьев.

Напомним, на Донбассе оккупанты устроили 10 обстрелов позиций украинских войск, из них шесть – с применением вооружений, запрещенных Минскими договоренностями.

Отметим, что в последнее время украинские воины зачастии с уничтожением либо вражеских позиций, либо техники. Так, на днях офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" показывал видео уничтожения боевиков. Бойцы ООС решили отомстить противнику за регулярные обстрелы и ударили по собравшимся в одном месте нескольким боевикам ракетой из противотанкового ракетного комплекса.

Также украинские военные жестко наказали боевиков за обстрелы, уничтожив их грузовик с боеприпасами. По словам "Штирлица", противник пытался увезти своих минометчиков, но не успел.

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