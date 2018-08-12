Россиянин снимал позиции ВСУ на Донбассе, но попался украинским военным

По его словам, он прибыл путешествовать по Украине

Военнослужащие одной из механизированных бригад из состава Объединенных сил задержали мужчину, который осуществлял видеосъемку позиций украинских военных на Донбассе на свой мобильный телефон.

Инцидент произошел вчера, 11 августа, а задержанным оказался гражданин России. По его словам, он прибыл путешествовать по Украине. Военнослужащих заинтересовал тот факт, что "турист" прибыл из далекого Сургута, а среди исторических и культурных памятников в Украине его интересовали только позиции подразделений Вооруженных сил Украины.

В сообщении отмечается, что командованием Объединенных сил принимаются меры по недопущению посторонних лиц в район боевых действий. В том числе эти меры направлены на недопущение ведения разведывательной деятельности противника.

Напомним, ОБСЕ опубликовала видео, на котором дрон зафиксировал колонны российских грузовиков. Они 7 августа в ночное время несколько раз пересекали границу РФ с Украиной на Донбассе по грунтовой дороге в районе, где нет погранично-пропускных пунктов.

Также бывший боевик "ДНР" пришел в полицию с повинной. Житель Авдеевки сознался, что, хоть и недолго, но сотрудничал с "ДНР".

Ранее мы сообщали, что участвующие в операции на Донбассе украинские военнослужащие, задержали троих мужчин, которых подозревают в сотрудничестве с боевиками "ДНР".