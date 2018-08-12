Россиянин снимал позиции ВСУ на Донбассе, но попался украинским военным

Сегодня, 12:14

По его словам, он прибыл путешествовать по Украине

Фото: https://www.facebook.com/pressjfo.news
Фото: https://www.facebook.com/pressjfo.news

Военнослужащие одной из механизированных бригад из состава Объединенных сил задержали мужчину, который осуществлял видеосъемку позиций украинских военных на Донбассе на свой мобильный телефон.

Инцидент произошел вчера, 11 августа, а задержанным оказался гражданин России. По его словам, он прибыл путешествовать по Украине. Военнослужащих заинтересовал тот факт, что "турист" прибыл из далекого Сургута, а среди исторических и культурных памятников в Украине его интересовали только позиции подразделений Вооруженных сил Украины.

В сообщении отмечается, что командованием Объединенных сил принимаются меры по недопущению посторонних лиц в район боевых действий. В том числе эти меры направлены на недопущение ведения разведывательной деятельности противника.

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Напомним, ОБСЕ опубликовала видео, на котором дрон зафиксировал колонны российских грузовиков. Они 7 августа в ночное время несколько раз пересекали границу РФ с Украиной на Донбассе по грунтовой дороге в районе, где нет погранично-пропускных пунктов.

Также бывший боевик "ДНР" пришел в полицию с повинной. Житель Авдеевки сознался, что, хоть и недолго, но сотрудничал с "ДНР".

Ранее мы сообщали, что участвующие в операции на Донбассе украинские военнослужащие, задержали троих мужчин, которых подозревают в сотрудничестве с боевиками "ДНР".
Россия, Донбасс, боевики, видеосъемка, операция Объединенных сил

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