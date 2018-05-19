В Иловайск вагонами из РФ доставили снаряды к "Градам" и патроны к ЗУ

Россия продолжает обеспечивать боеприпасами свои войска на Донбассе. Об этом говорится в текстовой версии брифинга пресс-секретаря Министерства обороны Украины Максима Прауты, обнародованной на сайте Минобороны.

По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, на оккупированной территории продолжается всестороннее обеспечение оккупационных войск с территории РФ и пополняются расходы боеприпасов в соединениях и частях так называемых 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) армейских корпусов, а также создание запасов боеприпасов на складах.

"В н.п. Иловайск вагонами ОАО "Российские железные дороги" перемещена очередная партия боеприпасов, в т.ч. 122-мм реактивные снаряды к РСЗО "Град", 122-мм артиллерийские снаряды, патроны к стрелковому оружию и зенитным установкам", – говорится в сообщении.

Накануне сообщалось, что 38-летний житель Волновахи в коробке из-под посуды пытался отправить почтой боевые гранаты.

Напомним, в районе населенного пункта Торецкое на Донбассе бойцы Вооруженных сил Украины обнаружили снайперскую группу боевиков и сумели ее уничтожить благодаря смелости сержанта одного из подразделений.

На протяжении суток 18 мая ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась сложной: боевики 43 раза обстреливали украинские позиции, в том числе 10 раз – из артиллерии калибра 152 и 122 мм, а также минометов калибра 120 и 82-мм. Украинские войска вели активную оборону и давали адекватный ответ врагу.