Состоялась передача заключенных на территорию, подконтрольную Украине

Осужденные будут направлены в исправительные колонии для дальнейшего отбывания наказания

Фото: Pixabay

В среду, 24 июля, при содействии Офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, состоялась передача еще 64 осужденных, отбывавших наказание в местах лишения свободы на временно неподконтрольной Украины территории Луганской области. Об этом сообщили в пресс-службе омбудсмена.

Передача осужденных осуществлялась непосредственно на линии соприкосновения, вблизи г. Счастье Луганской области.

Все перемещенные лица доставлены в государственное учреждение "Старобельский следственный изолятор", где будет изучено их личные дела и определен правовой статус. После проведения необходимых мероприятий осужденные будут направлены в исправительные колонии для дальнейшего отбывания наказания.

"Это уже шестая успешная передача заключенных с территории так называемой "ЛНР". В общем, с декабря 2018 перемещено 319 человек. Всего же, с 2014 года на территорию, контролируемую правительством Украины, возвращено 554 человека, из которых 223 – из оккупированной части Донецкой области и 12 – из АР Крым", – заявил заместитель Министра юстиции Денис Чернышов.

Напомним, уполномоченный по правам человека Верховной Рады Украины Людмила Денисова предложила российской коллеге Татьяне Москальковой обсудить одновременное освобождение граждан двух стран, задержанных и осужденных на территориях России и Украины по мотивам, которые одна из сторон считает политическими.

Ранее в Киеве прошел марш за освобождение заложников Кремля.

Международный трибунал по морскому праву постановил, что Россия должна немедленно освободить 24 украинских моряков и три судна, захваченных 25 ноября прошлого года.

Замминистра иностранных дел Украины по европейской интеграции Елена Зеркаль назвала его четким сигналом для России, что Москва не может безнаказанно нарушать международное право. Она добавила, что дело об иммунитетах украинских кораблей и моряков по сути будет рассматривать отдельный арбитраж.

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что Москве давно пора освободить три украинских корабля – "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" – и 24 украинских моряков, захваченных в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.

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