Новости Сегодня
Сделать стартовой
25,63
28,64
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Донбасса

Состоялась передача заключенных на территорию, подконтрольную Украине

24 июля, 14:01

Осужденные будут направлены в исправительные колонии для дальнейшего отбывания наказания

Фото: Pixabay

В среду, 24 июля, при содействии Офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, состоялась передача еще 64 осужденных, отбывавших наказание в местах лишения свободы на временно неподконтрольной Украины территории Луганской области. Об этом сообщили в пресс-службе омбудсмена.

Передача осужденных осуществлялась непосредственно на линии соприкосновения, вблизи г. Счастье Луганской области.

Все перемещенные лица доставлены в государственное учреждение "Старобельский следственный изолятор", где будет изучено их личные дела и определен правовой статус. После проведения необходимых мероприятий осужденные будут направлены в исправительные колонии для дальнейшего отбывания наказания. 

"Это уже шестая успешная передача заключенных с территории так называемой "ЛНР". В общем, с декабря 2018 перемещено 319 человек. Всего же, с 2014 года на территорию, контролируемую правительством Украины, возвращено 554 человека, из которых 223 – из оккупированной части Донецкой области и 12 – из АР Крым", – заявил заместитель Министра юстиции Денис Чернышов. 

Напомним, уполномоченный по правам человека Верховной Рады Украины Людмила Денисова предложила российской коллеге Татьяне Москальковой обсудить одновременное освобождение граждан двух стран, задержанных и осужденных на территориях России и Украины по мотивам, которые одна из сторон считает политическими.

Ранее в Киеве прошел марш за освобождение заложников Кремля

Международный трибунал по морскому праву постановил, что Россия должна немедленно освободить 24 украинских моряков и три судна, захваченных 25 ноября прошлого года.

Замминистра иностранных дел Украины по европейской интеграции Елена Зеркаль назвала его четким сигналом для России, что Москва не может безнаказанно нарушать международное право. Она добавила, что дело об иммунитетах украинских кораблей и моряков по сути будет рассматривать отдельный арбитраж.

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что Москве давно пора освободить три украинских корабля – "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" – и 24 украинских моряков, захваченных в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Донбасс, передача, заключенные, Украина, ОРДЛО

Вы сейчас просматриваете новость " Состоялась передача заключенных на территорию, подконтрольную Украине". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина предложила России обсудить взаимное освобождение задержанных и осужденных

11 июня, 20:37

Денисова заявила, что есть добрая воля Зеленского для освобождения всех

Бунт в колонии Днепропетровской области: стали известны подробности

7 июня, 12:00

Копы начали расследование беспорядков и открыли уголовное производство

Что происходит с телом человека который ест чеснок

Дарья Мельникова впервые за долгое время показала мужа

Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?

Выплаты в Украине: сколько получают пенсионеры, раскрыта правда

Прическа, от которой этим летом будут без ума все

Ученые назвали новую причину инфарктов и инсультов

Влад Соколовский впервые рассказал, почему начал изменять

Зеленый горошек — почему его стоит включить в рацион и кому

Оля Полякова удивила неожиданным признанием

В США женщину бросили в камеру из-за анекдотичной причины

Горбачев признался по чьему приказу развалил СССР

Монокуляр с ночным видением + часы Swiss в подарок. Скидка 53%

Без казака, вил и Яроша: кого из давно привычных лиц не будет в новой Верховной Раде

Сегодня, 07:51

Раду ожидает обновление элит и "9-й вал" социальных ожиданий

Гибель Boeing МН-17: как продвигается расследование и меняется ли поведение России

Сегодня, 07:11

РФ не признала вину в падении Boeing, но якобы готова выплатить компенсации негласно

Пенсия и льготы уходят в онлайн: когда заработает новая система господдержки граждан

Вчера, 07:37

Пенсию и льготы можно будет оформить не выходя из дома

Аварийность на дорогах опять повысилась: бороться с ней будут с помощью облав

22 июля, 07:37

Количество ДТП снова начало расти. Винят зиму и халатность

Чем лечить укусы комаров: 5 проверенных народных средств

Пока, столица: Наталья Могилевская переехала жить в Харьков

Ученые назвали эффективный способ для мужчин сбросить вес
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь