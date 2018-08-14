В Донецкой области арестовали белорусского наемника, штурмовавшего донецкий аэропорт

В Донецкой области избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца гражданину Беларуси, который воевал на стороне боевиков в составе батальона "Сомали" и принимал активное участие в вооруженных столкновениях с военнослужащими ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры в области.

"Гражданину Беларуси сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 УК Украины. Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры Донецкой области и выбрал для руководства террористов мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток", – говорится в сообщении.

Как сообщили в прокуратуре, в ноябре 2014 года 30-летний гражданин Республики Беларусь вступил в ряды боевиков "ДНР". Получив звание "старший сержант", мужчина начал военную службу в т.н. "1-м отдельном танковом батальоне "Сомали" в должности командира танка, за что ежемесячно получал денежное вознаграждение. Кроме того, мужчина принимал активное участие в ведении боевых действий против подразделений ВСУ и участвовал в захвате Донецкого аэропорта в 2015 году.

В 2015 году террорист покинул службу, но в 2017 году вернулся к службе и был зачислен в одну из воинских частей "ДНР". 10 августа 2018 года для продолжения своей противоправной деятельности человек прибыл на территорию Украины, где его сразу разоблачили.

А 21 июля в Мариуполе во время проверки документов правоохранители задержали бывшего охранника военных складов боевиков.

Напомним, не так давно на Донбассе сотрудники военной контрразведки Службы безопасности Украины из состава Объединенных сил разоблачили и задержали бывшего участника "ДНР", который скрывался от правосудия.