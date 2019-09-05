В Донецкой области с поличным поймали "черных лесорубов"

В Никольском районе Донецкой области полицейские задержали двоих лесорубов во время вывоза партии спиленных деревьев.

Как сообщили в пресс-службе полиции региона, о незаконной вырубке в лесополосе неподалеку села Новогригорьевка копам рассказали неравнодушные жители. Прибывшие на места полицейские заметили автомобиль, который выезжал с того самого места, где и "работали" лесорубы. Кузов "Газели" был забит свежими деревьями.

Позже оказалось, что преступники – уроженцы села Темрюк Никольского района, которые сейчас живут в Мариуполе. По словам мужчин, они решили подзаработать на продаже дров.

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"Следственным отделом открыто уголовное производство по ч.1 ст. 246 "Незаконная вырубка леса" Уголовного Кодекса Украины, за что предусматривает до 3 лет лишения свободы с конфискацией незаконно добытого", – рассказали в полиции.

Не так давно в Харькове сгорел гараж директора лесхоза, который боролся с "черными лесорубами".

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Также мы писали об ужесточении наказания за контрабанду леса. Верховная Рада одобрила законопроект, авторы которое предполагают, что серьезные тюремные сроки остановят контрабандистов.

Между тем, по данным Госслужбы статистики, за 10 лет в Украине вырублено более четырех миллионов гектаров леса. Еще десять лет назад их было на четверть больше.

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