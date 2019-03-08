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В "Л/ДНР" большие проблемы: просят у России хоть какую-то технику и вербуют студентов

Сегодня, 09:25

Группа "Информационное сопротивление" опубликовала данные о материально-технических проблемах боевиков и нехватке "личного состава"

Боевики "ДНР" в Донецке
Боевики "ДНР" в Донецке. Фото: AFP
В "Л/ДНР" большие проблемы: просят у России хоть какую-то технику и вербуют студентов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c3/f41/ab2/5c3f41ab27b85.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c3/f41/ab2/5c3f41ab27b85.jpg Донбасс Группа «Информационное сопротивление» опубликовала данные о материально-технических проблемах боевиков и нехватке «личного состава»

По оперативным данным группы "Информационное сопротивление", у боевиков "Л/ДНР" назрели серьезные проблемы с нехваткой техники и нежеланием людей воевать. Поэтому руководство боевиков просит помощи у России и эта помощь частично предоставляется. А в ряды боевиков начали вербовать студентов. Об этом сообщил координатор "ИС" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

Так, по данным "ИС", Генштаб ВС РФ сообщил командованию 2-го АК "ЛНР" о том, что поданная ранее последним заявка на передачу из РФ значительной партии инженерной техники и имущества "частично удовлетворена". По данным группы "ИС", среди техники, которая в скором времени должна прибыть из России в "ЛНР" – несколько инженерных машин разграждения.

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Кроме того, командование 1 АК "ДНР" констатировало в руководящих документах, что как минимум в двух бригадах корпуса большая часть автомобилей транспортной группы выведена из строя "ненормированной эксплуатацией и использованием не по назначению". Как результат — проблемы с подвозом боеприпасов, продовольствия, снаряжения и прочих предметов МТС на передовую. Как сказано в отчетных документах, в связи с этим командному составу подразделений для решения проблем логистики приходится использовать в этих целях "личный автотранспорт" или "привлекать гражданских добровольцев с собственным автотранспортом".

А для решения кадровых проблем в 1 АК "ДНР" активно привлекаются представители "общественных организаций". В частности, в донецких вузах основную агитационную деятельность по вербовке студентов в ряды боевиков проводят члены "общественной организации "Молодая республика", сами не имеющие опыта "военной службы".

Напомним, что в течение минувших суток на Донбассе проходили ожесточенные бои. В результате получили ранения пятеро украинских воинов. Ответным огнем ООС уничтожили четверых и ранили 13 боевиков. 

Как сообщалось, на Донбассе боевики проводят учения под контролем офицеров РФ. Российское командование пытается подтянуть боеготовность боевиков к уровню войск РФ

В свою очередь командующий ООС Сергей Наев рассказал про обострение на Донбассе. По словам генерала, боевики под руководством российских кураторов отрабатывают нанесение артиллерийских ударов по силам Объединенных сил.

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Тег боевики, РФ, командование, Информационное сопротивление, На Донбассе

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