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В "Л/ДНР" набирают в войска наркоманов и больных СПИДом

15 июля, 14:36

Ряды оккупантов пополняют лица, отчисленные из российских частных военных компаний

Фото: Сегодня

У боевиков продолжается практика набора в войска больных и пожилых – таким образом оккупанты пытаются "залатать дыры" в комплектовании своих подразделений. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Командование российских оккупационных войск активизировало меры по доукомплектованию соединений и частей "1 и 2 АК ВС РФ" за счет призыва, в т.ч. бывших наемников, освобожденных из состава российских частных военных компаний по дискредитации и по состоянию здоровья (нарко- или алкозависимость, гепатит, СПИД).

При этом, с начала июля увеличилось количество лиц, прибывающих с территории России на временно оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей, рассчитывая получить российское гражданство и документы о прохождении военной службы в составе ВС РФ.

Как сообщали новости "Сегодня", в "Л/ДНР" боевики увольняются со службы, но оккупанты принимают меры. В разведке рассказали, почему мужчины на оккупированных территориях отказываются подписывать "контракты" на службу.

В то же время стало известно, что Россия ограничит поставки техники боевикам на Донбасс. На оккупированные территории приехала проверки из РФ и увиденное разозлило россиян.

На днях мы писали об уничтожении бойцами ООС вражеской техники. в районе населенного пункта Водяное одно из подразделений ВСУ провело блестящую тактическую операцию по выявлению вражеской артиллерийской группы противника. В итоге была уничтожена одна САУ, повреждено несколько единиц боевой техники и уничтожены несколько боевиков. Смотрите на видео удар от ВСУ:


Видео: Facebook

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Тег Донбасс, наркоманы, разведка, боевики

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Сегодня

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