В Луганской области боевики повредили водопровод – люди остались без воды

В Луганской области в результате обстрела со стороны боевиков поврежден водопровод. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Луганской области.
"Сегодня в Попаснянский отдел полиции поступило сообщение 38-летней местной жительницы о том, что в районе улицы Ким, вероятно вследствии обстрела был поврежден водопровод. Без водоснабжения остались 3 тыс. 312 абонентов", - говорится в сообщении.
Как сообщается, при выезде на место происшествия полицейские обнаружили яму, которая по признакам похожа на воронку от взрыва снаряда.
На месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы Попаснянского отдела полиции. По завершении осмотра ремонтные бригады приступят к работам по восстановлению водоснабжения.
Как сообщали новости "Сегодня", на Донбассе с 21 июля действует режим прекращения огня из любого вооружения, однако боевики уже не раз нарушили его. В то же время волонтер Юрий Мысягин рассказывал, что ВСУ уничтожили много техники боевиков еще до наступления перемирия.
А тем временем на фронте бойцы Объединенных сил продолжают наказывать врага за обстрелы. В результате блестящей операции ВСУ уничтожили артиллерию боевиков. Украинские военные повредили несколько единиц боевой техники и "не самых умных "организмов".
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