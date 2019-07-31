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В Луганской области боевики повредили водопровод – люди остались без воды

Сегодня, 21:45

При выезде на место происшествия полицейские обнаружили яму, которая по признакам похожа на воронку от взрыва снаряда

Фото: пресс-служба полиции

Фото: пресс-служба полиции

В Луганской области боевики повредили водопровод – люди остались без воды https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4,%20%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB,%20%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4,%20%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB,%20%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Донбасс При выезде на место происшествия полицейские обнаружили яму, которая по признакам похожа на воронку от взрыва снаряда

В Луганской области в результате обстрела со стороны боевиков поврежден водопровод. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Луганской области.

"Сегодня в Попаснянский отдел полиции поступило сообщение 38-летней местной жительницы о том, что в районе улицы Ким, вероятно вследствии обстрела был поврежден водопровод. Без водоснабжения остались 3 тыс. 312 абонентов", - говорится в сообщении.

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Как сообщается, при выезде на место происшествия полицейские обнаружили яму, которая по признакам похожа на воронку от взрыва снаряда.

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На месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы Попаснянского отдела полиции. По завершении осмотра ремонтные бригады приступят к работам по восстановлению водоснабжения.

Как сообщали новости "Сегодня", на Донбассе с 21 июля действует режим прекращения огня из любого вооружения, однако боевики уже не раз нарушили его. В то же время волонтер Юрий Мысягин рассказывал, что ВСУ уничтожили много техники боевиков еще до наступления перемирия.

А тем временем на фронте бойцы Объединенных сил продолжают наказывать врага за обстрелы. В результате блестящей операции ВСУ уничтожили артиллерию боевиков. Украинские военные повредили несколько единиц боевой техники и "не самых умных "организмов".

Видео: Facebook

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вода Донбасс боевики водопровод обстрел Луганская область

Источник: Сегодня

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