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В Луганской области копы нашли 150 килограммов марихуаны

Сегодня, 15:13

Наркотики обнаружили в лесополосе вблизи села Степной Яр

В Луганской области копы нашли 150 килограммов марихуаны Донбасс Наркотики обнаружили в лесополосе вблизи села Степной Яр

В Луганской области полицейские изъяли большое количество марихуаны – наркотики в мешках были разбросаны в лесополосе. Об этом сообщили в пресс-службе полиции региона.

Высушенную, частично переработанную и подготовленную к транспортировке марихуану обнаружили ​​вблизи села Степной Яр. Кроме того, там копы нашли оборудование для переработки и упаковки растений, а также автомобиль, которым планировалось перевозить наркотики.

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Также правоохранители обнаружили 35-летнего жителя Луганской области. Его причастность к переработке найденных наркотиков сейчас проверяется.

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"Следователем сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного нарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 309 УК Украины "Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта"", – рассказали в полиции и отметили, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.

Напомним, не так давно в Черновицкой области задержали группу наркопреступников, которые изготавливали и сбывали амфетамин на территории Буковины и в других регионах Украины.

Кроме того, ранее украинские полицейские перекрыли масштабный канал поставки и продажи наркотиков, который работал на территории всей страны. 

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Донбасс наркотики марихуана полицейские Луганская область

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