Окапываются, усилили разведку и пустили вход снайперов: что происходит у боевиков

Оккупанты также обсуждают возможность усиления своих подразделений средствами ПВО

Фото: Минобороны РФ

Окапываются, усилили разведку и пустили вход снайперов: что происходит у боевиков //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/73b/7f9/5ca73b7f9dc91.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/73b/7f9/5ca73b7f9dc91.jpg 2019-04-08T06:38:00+03:00 Донбасс Оккупанты также обсуждают возможность усиления своих подразделений средствами ПВО

На Донбассе враг активно ведет разведывательную работу с помощью спецсредств, укрепляют свои позиции, а на передовой перешли на тактику применения снайперов и диверсионно-разведывательных групп. Об этом сообщил в Facebook координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук.

Отмечается, что командование оккупантов резко активизировало ведение разведки техническими средствами — с использованием БПЛА, станций РТР и оптико-электронных устройств. Фиксируется применение в отдельных случаях портативных РЛС для наземной разведки.

Кроме того, противник активно использует подготовленные снайперские группы и ведет обстрелы передовых позиций ООС из нейтральной "серой" зоны силами специальных огневых групп и ДРГ.

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"На отдельных участках фиксируется ведение работ личным составом оккупационных формирований в рамках дооборудования позиций в инженерном отношении, с привлечением как военной, так и гражданской инженерной техники. В штабах "1-го АК "ДНР" и 2-го АК "ЛНР" обсуждается перспектива ввода в штат бригадных зенитно-ракетных дивизионов батарей ЗРК "ОСА-АКМ" (в некоторых – даже "Панцирь-1С")", – сообщил Тымчук.

Как сообщало на днях Главное управление разведки Минобороны Украины, боевики скрыто подтягивают артиллерию на передовую. Командование российских оккупационных войск усиливает боевые возможности своих подразделений.

Также мы писали, что боевики готовят провокации, подвезли съемочные группы из РФ. Более того, враг намерен скомпрометировать украинскую армию, осуществив обстрелы своих же позиций и мирных жителей.

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