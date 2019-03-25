Возмездие ВСУ за двух раненых бойцов: боевики понесли потери
Адекватный ответ украинских военных заставили противника прекратить провокации
Состоянием на 18:00 украинские войска три раза попали под обстрелы боевиков на Донбассе, сообщили в пресс-центре Операции Объединенных сил 25 марта.
В частности, враг совершал провокации в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":
- из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов 82 мм калибра – в районе села Крымское;
- из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – в районе населенного пункта Новотошковское;
- из стрелкового оружия – вблизи поселка Луганское.
Напомним, ранее в этот же день стало известно о том, что в результате обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил были ранены.
"Обороняющиеся подразделения адекватным ответом заставили противника прекратить обстрел. Огнем уничтожен один и ранены двое оккупантов", – отметили в ООС, заверив том, что ситуация в районе проведения операции остается под контролем украинских военных.
Напомним, за минувшие сутки, 24 марта, пророссийские боевики на Донбассе три раза обстреляли позиции украинской армии, применив при этом запрещенное "Минском" вооружение.
Ранее мы сообщали о том, что, по данным президента Украины Петра Порошенко, жертвами военной агрессии России стали десять тысяч гражданских и 2956 военнослужащих.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Возмездие ВСУ за двух раненых бойцов: боевики понесли потери". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Воевал на Донбассе, а погиб в Сирии: в ВСУ показали уничтоженного боевика "Чечни"
Российский наемник успел отметиться в войне на востоке Украины, но этого ему показалось мало
Оккупанты устроили обстрел школ в Донецке, пытаясь обвинить ВСУ
Оккупанты запретили администрации школ общаться с наблюдателями ОБСЕ
На Донбассе открыли КПВВ "Золотое"
Из-за регулярных обстрелов пропускной пункт был закрыт и долгое время боевики не давали его открыть
ВСУ жестко отомстили боевикам за убитого бойца
По данным разведки, трое оккупантов были ликвидированы и пятеро ранены