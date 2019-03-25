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Возмездие ВСУ за двух раненых бойцов: боевики понесли потери

Сегодня, 18:48

Адекватный ответ украинских военных заставили противника прекратить провокации

Фото: AFP
Возмездие ВСУ за двух раненых бойцов: боевики понесли потери //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/3c6/c23/5c93c6c238d59.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/3c6/c23/5c93c6c238d59.jpg Донбасс Адекватный ответ украинских военных заставили противника прекратить провокации

Состоянием на 18:00 украинские войска три раза попали под обстрелы боевиков на Донбассе, сообщили в пресс-центре Операции Объединенных сил 25 марта.

В частности, враг совершал провокации в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":

  • из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов 82 мм калибра – в районе села Крымское;
  • из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – в районе населенного пункта Новотошковское;
  • из стрелкового оружия – вблизи поселка Луганское.

Напомним, ранее в этот же день стало известно о том, что в результате обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил были ранены.

"Обороняющиеся подразделения адекватным ответом заставили противника прекратить обстрел. Огнем уничтожен один и ранены двое оккупантов", – отметили в ООС, заверив том, что ситуация в районе проведения операции остается под контролем украинских военных.

Напомним, за минувшие сутки, 24 марта, пророссийские боевики на Донбассе три раза обстреляли позиции украинской армии, применив при этом запрещенное "Минском" вооружение.

Ранее мы сообщали о том, что, по данным президента Украины Петра Порошенко, жертвами военной агрессии России стали десять тысяч гражданских и 2956 военнослужащих.

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Тег Донбасс, ВСУ, боевики, война на востоке Украины , Крымское, Новотошковское, ООС

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