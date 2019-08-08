Здесь живет помощь и надежда на мир: репортаж из Распределительного центра Гуманитарного штаба

Спасение. Здесь собирают наборы выживания, которые спасают жизни людей на Донбассе. Фото: Фонд Рината Ахметова

Здание Распределительного центра Гуманитарного Штаба Фонда Рината Ахметова в Мариуполе стоит на окраине Жовтневого района. Склад легко спутать с гипермаркетом или оптовым строительным магазином — настолько он огромен.

Круглый год, утром и вечером, за железными роллетами идет важная работа, о которой мало кто из обывателей задумывается: каждый день здесь комплектуются наборы, которые мирные жители Донбасса называют наборами выживания. Это продуктовые наборы, благодаря которым были спасены более миллиона человек, живущих вдоль линии соприкосновения. Гуманитарные рейсы Фонда курсируют вдоль линии соприкосновения уже пять лет. Но представители международных миссий и общественных организаций впервые смогли увидеть своими глазами, где и как происходит комплектация продуктовых наборов, которые спасают жизни людей.

— Сначала сюда приезжают 20-тонные фуры, в каждой из которых разные виды продукции от разных поставщиков — от круп и консервов до муки и масла. Мы их выгружаем, проверяем качество, срок хранения, в общем проводим процедуру приемки. Контроль качества гуманитарной помощи в Фонде разделен на пять этапов. Продукты проверяются перед закупкой в независимых лабораториях, затем качество контролируется и на складах, и в Распределительном центре перед отправкой, и во время фасовки и стикерования. Кроме того, мы изучаем отзывы получателей, — рассказывает Виталий Ломов, руководитель Распределительного центра. Его внимательно слушают представители международных и общественных организаций. Все они приглашены на презентацию, приуроченную к пятилетию Гуманитарного штаба — крупнейшей программы Фонда Рината Ахметова, которая на сегодняшний день является самой масштабной гуманитарной миссией в Украине.

— Распределительный центр — это сердце Гуманитарного штаба. Именно отсюда помощь Рината Ахметова расходится по дорогам Донбасса, как по артериям, в самые отдаленные села, города и поселки. Туда, где взрывы и отчаяние, где мирным жителям нужна помощь и поддержка, — говорит Михаил Катеринчак, руководитель проектов Фонда Рината Ахметова.

Руководитель распределительного центра Виталий Ломов предлагает гостям временно стать сотрудниками склада и принять участие в формировании наборов выживания — потрудиться у "гуманитарного конвейера". Все охотно соглашаются.

— Любопытно было побывать в роли сотрудника Распределительного центра и увидеть, как здесь все устроено. Это непростая работа, но видно, что все работает четко, каждая мелочь учтена и все направлено на то, чтобы продуктовые наборы фасовались быстро и качественно, — говорит Роман Сидоренко, специалист по правовой защите Агентства ООН по делам беженцев в Мариуполе. За импровизированную смену в качестве сортировщика Роман смог собрать пять продуктовых наборов, которые уже завтра бригады мобильной выдачи доставят людям, живущим на линии соприкосновения. Их получат те, кому эти продукты действительно необходимы, — старики, люди с инвалидностью, многодетные семьи.

Наборы, собранные представителями международных и общественных организаций, направляются на склад. Отсюда уже завтра они будут отвезены в Гнутово, Павлополь и другие населенные пункты Волновахского района — они стоят первыми в графике работы бригад мобильной выдачи на август. Только за этот месяц мирным жителям Донбасса будет доставлено 120 тонн продовольствия. В целом за пять лет работы Гуманитарного штаба жителям Донбасса было отправлено 12,3 миллиона наборов выживания, это 134 000 тонн продовольствия.

Рисунки надежды

Уставшие от работы сортировщиками гости мероприятия замирают у рисунков, которые выставлены прямо в помещении склада. Это работы детей, живущих сегодня в "серой зоне". На 100 представленных рисунках — их мечты, боль и надежды.

"Фонд Рината Ахметова работает именно ради того, чтобы поддержать людей и протянуть им руку помощи", — отмечает директор по развитию проектов Фонда Татьяна Кухоцкая.

Среди авторов — 13-летняя Алла Ефремова из Мариуполя.

"Я рисовала остров будущего, потому что очень надеюсь, что все наладится и все будет хорошо", — говорит девочка, которой пришлось потерять не только родной дом, но и близких людей.

"У нас был полностью разрушен дом, три снаряда в него влетело, у нас ничего не осталось, — говорит бабушка Аллы, Надежда Лафазан. — И мы тогда тоже получали гуманитарную помощь, наборы. Поверьте, это большое благо для людей, которые остались жить на линии соприкосновения".

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, как Ринат Ахметов поблагодарил сотрудников и волонтеров в пятилетие Гуманитарного штаба. Благотворительность – это умение услышать чужую боль, подчеркнул он.

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