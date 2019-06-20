ВСУ опять попали под обстрелы на Донбассе: есть раненые

Позиции ВСУ попали под обстрел вблизи Павлополя, Марьинки, Луганского, Травневого, Майорска, Новолуганского и Новозвановки

Фото: AFP

К вечеру 20 июня украинские военные семь раз попали под обстрелы на Донбассе, где ранее украинские военнослужащие уничтожили снайпера противника.

Как сообщили в пресс-службе Операции Объединенных сил, обстрелы велись из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В частности, были атакованы позиции ВСУ вблизи населенных пунктов Павлополь, Марьинка, Луганское, Травневе, Майорск, Новолуганское и Новозвановка.

"Вследствие вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения, еще один – боевую травму", – отметили в ООС.

Отмечается, что украинские подразделения дали адекватный ответ на обстрелы со стороны противника – его потери уточняются.

Напомним, накануне на Донбассе пророссийские боевики 24 раза обстреляли позиции ВСУ, в том числе и из запрещенного "Минском" вооружения, в результате чего один украинский защитник погиб, один получил ранения и еще один – боевые травмы.

Мы также писали, что, по словам президента Владимира Зеленского, на восстановление пострадавшего от российской агрессии Донбасса понадобится 300 миллиардов гривен.

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