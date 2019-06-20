ВСУ опять попали под обстрелы на Донбассе: есть раненые
Позиции ВСУ попали под обстрел вблизи Павлополя, Марьинки, Луганского, Травневого, Майорска, Новолуганского и Новозвановки
К вечеру 20 июня украинские военные семь раз попали под обстрелы на Донбассе, где ранее украинские военнослужащие уничтожили снайпера противника.
Как сообщили в пресс-службе Операции Объединенных сил, обстрелы велись из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В частности, были атакованы позиции ВСУ вблизи населенных пунктов Павлополь, Марьинка, Луганское, Травневе, Майорск, Новолуганское и Новозвановка.
"Вследствие вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения, еще один – боевую травму", – отметили в ООС.
Отмечается, что украинские подразделения дали адекватный ответ на обстрелы со стороны противника – его потери уточняются.
Напомним, накануне на Донбассе пророссийские боевики 24 раза обстреляли позиции ВСУ, в том числе и из запрещенного "Минском" вооружения, в результате чего один украинский защитник погиб, один получил ранения и еще один – боевые травмы.
Мы также писали, что, по словам президента Владимира Зеленского, на восстановление пострадавшего от российской агрессии Донбасса понадобится 300 миллиардов гривен.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " ВСУ опять попали под обстрелы на Донбассе: есть раненые". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
ВСУ выбили очередной "страйк": видео уничтожения пулеметной точки боевиков
На Светлодарской дуге на одной из позиции противник постоянно вел обстрелы, но был жестко наказан – у боевиков потери
Зеленский объяснил, как Россия покажет желание начать деэскалацию на Донбассе
Обмен даже небольшого количества заложников мог бы сдвинуть процесс с мертвой точки
ВСУ снова попали под обстрелы на Донбассе, но дали жесткий ответ
Боевики атаковали позиции украинских войск под Авдеевкой, Луганским, Троицким и дважды под Новолуганским
Боевики снова ударили по мирным жителям: фото с места обстрела
Дерзкие действия врага свидетельствуют о заинтересованности в дальнейшем обострении конфликта, отмечают в СЦКК