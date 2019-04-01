Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,21
30,57
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Донбасса

ВСУ остановили прорыв боевиков: появились подробности боев на Донбассе

Сегодня, 05:17

Украинские воины заставили противника отступить, но при этом сами понесли потери – двух бойцов представят к награде

Фото: Минобороны Украины
ВСУ остановили прорыв боевиков: появились подробности боев на Донбассе //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/0b5/03c/5ca0b503cbc8b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/0b5/03c/5ca0b503cbc8b.jpg Донбасс Украинские воины заставили противника отступить, но при этом сами понесли потери – двух бойцов представят к награде

На Донбассе 30 марта бойцы Объединенных сил отразили пару атак боевиков, заставив их отступить. Один раз пыталась прорваться разведывательно-диверсионная группа. Об этом сообщил спикер ООС.

Утром, около 10:30, противник пытался приблизиться к одному из взводных опорных пунктов механизированной бригады, которая защищает Авдеевку, однако был замечен солдатом Дмитрием Соколовским, который в этот момент был на посту.

"Он вовремя заметил перемещения противника в полосе обеспечения и вместе с товарищами открыл заградительный огонь по вражеской пехоте. Враг был вынужден отступить, прикрывая свой отход огнем из стрелкового оружия. Одна из пуль ранила нашего защитника. Дмитрию своевременно была оказана неотложная помощь и доставлен в военный госпиталь. Угроз для его жизни нет", – сообщили в ООС.

Читайте также

В тот же день вечером под прикрытием минометного огня диверсионно-разведывательная группа противника попыталась выйти во фланг одного из подразделений ВСУ на Луганском направлении, но и эта попытка врага не увенчалась успехом.

"Около 21:40 попытку выдвижения ДРГ вовремя заметил командир боевой машины сержант Эдуард Чумак, который находился на взводном опорном пункте. Доложив об этом командиру подразделения, сержант открыл огонь по врагу, отсекая его от наших позиций. Разоблаченная ДРГ противника была вынуждена отступить под прикрытием огня минометов калибра 82 мм. Одна из мин разорвалась неподалеку Эдуарда, в результате чего наш защитник получил осколочное ранение. Жизни нашего защитника ничто не угрожает", – рассказали подробности боя военные.

За мужество и бдительность солдат Дмитрий Соколовский и сержант Эдуард Чумак будут представлены к награждению.

Как сообщалось, 30 марта боевики на Донбассе шесть раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, при этом трижды применили запрещенные "Минском" минометы калибров 120 и 82 мм. За такую боевую активность враг получил "ответку" ВСУ и потерял восемь человек.

Напомним, сутками ранее 29 марта, враг усилил обстрелы на Донбассе, но получил "ответку" и понес большие потери. Четырех боевика были уничтожены и еще шестеро ранены.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Донбасс, бой, ВСУ, боевики, ООС

Вы сейчас просматриваете новость " ВСУ остановили прорыв боевиков: появились подробности боев на Донбассе". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Отстреляли почти все ПТУРы: боевики просят Россию прислать ракеты

Вчера, 05:17

Противник в последнее время активно использовал противотанковое вооружение и незаметно для себя оказался почти ни с чем

На Донбассе в результате обстрела ранен мирный житель

30 марта, 22:04

По данному факту открыто уголовное производство

Ситуация сложная и опасная: Полторак рассказал о российской угрозе на границе

30 марта, 14:09

Угроза открытой агрессии со стороны России никуда не делась и остается весьма возможной, считает глава Минобороны Украины

Бойцы ВСУ уничтожили форпост оккупантов на окраине Донецка: опубликованы фото

30 марта, 11:27

С позиции "Крокодил" оккупанты контролировали важную дорогу

Катя Кищук показала голую грудь

Стеша Маликова выбрала имя для дочки

«Это уже анорексия». Поклонников напугал вид Марии Горбань

Борис Корчевников раскрыл личный секрет после смерти Началовой

Рита Дакота рассказала, как некоторые относились к Юлии Началовой

Юлия Такшина: «После разрыва с Антипенко было паршиво»

Самые богатые женщины российского шоу-бизнеса

Ученые выяснили, какую опасность несет здоровью яичница

Сорвавшаяся свадьба и другие неизвестные факты из жизни Миронова

Александр Гвоздик – Дуду Нгумбу. Видео боя
Загрузка...

Чего ждать в апреле: доплата для пенсионеров и конец лечению без деклараций

Вчера, 07:51

С апреля многодетные семьи будут получать ежемесячную доплату в размере 1626 грн

Права с чипом для водителей и регистрация авто в два раза дороже: МВД готовит реформу

Вчера, 07:38

В МВД готовят крупные изменения в работе сервисных центров

Брексит: Британия идет на самый плохой вариант

30 марта, 07:39

Парламент Соединенного Королевства снова провалил голосование по "цивилизованному" выходу из ЕС

Тепло и сухо, но не везде: прогноз погоды в Украине на неделю

30 марта, 07:18

В понедельник, 1 апреля, осадков ждать не стоит, но с запада надвинется холодный фронт

«Не пожелаешь и врагу»: Брежнева заговорила о разводе сестры

Названа одна из главных причин варикоза

5 лучших мужей по знаку Зодиака: рейтинг идеальных спутников