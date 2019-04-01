ВСУ остановили прорыв боевиков: появились подробности боев на Донбассе

Украинские воины заставили противника отступить, но при этом сами понесли потери – двух бойцов представят к награде

Фото: Минобороны Украины

ВСУ остановили прорыв боевиков: появились подробности боев на Донбассе //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/0b5/03c/5ca0b503cbc8b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/0b5/03c/5ca0b503cbc8b.jpg 2019-04-01T05:17:00+03:00 Донбасс Украинские воины заставили противника отступить, но при этом сами понесли потери – двух бойцов представят к награде

На Донбассе 30 марта бойцы Объединенных сил отразили пару атак боевиков, заставив их отступить. Один раз пыталась прорваться разведывательно-диверсионная группа. Об этом сообщил спикер ООС.

Утром, около 10:30, противник пытался приблизиться к одному из взводных опорных пунктов механизированной бригады, которая защищает Авдеевку, однако был замечен солдатом Дмитрием Соколовским, который в этот момент был на посту.

"Он вовремя заметил перемещения противника в полосе обеспечения и вместе с товарищами открыл заградительный огонь по вражеской пехоте. Враг был вынужден отступить, прикрывая свой отход огнем из стрелкового оружия. Одна из пуль ранила нашего защитника. Дмитрию своевременно была оказана неотложная помощь и доставлен в военный госпиталь. Угроз для его жизни нет", – сообщили в ООС.

В тот же день вечером под прикрытием минометного огня диверсионно-разведывательная группа противника попыталась выйти во фланг одного из подразделений ВСУ на Луганском направлении, но и эта попытка врага не увенчалась успехом.

"Около 21:40 попытку выдвижения ДРГ вовремя заметил командир боевой машины сержант Эдуард Чумак, который находился на взводном опорном пункте. Доложив об этом командиру подразделения, сержант открыл огонь по врагу, отсекая его от наших позиций. Разоблаченная ДРГ противника была вынуждена отступить под прикрытием огня минометов калибра 82 мм. Одна из мин разорвалась неподалеку Эдуарда, в результате чего наш защитник получил осколочное ранение. Жизни нашего защитника ничто не угрожает", – рассказали подробности боя военные.

За мужество и бдительность солдат Дмитрий Соколовский и сержант Эдуард Чумак будут представлены к награждению.

Как сообщалось, 30 марта боевики на Донбассе шесть раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, при этом трижды применили запрещенные "Минском" минометы калибров 120 и 82 мм. За такую боевую активность враг получил "ответку" ВСУ и потерял восемь человек.

Напомним, сутками ранее 29 марта, враг усилил обстрелы на Донбассе, но получил "ответку" и понес большие потери. Четырех боевика были уничтожены и еще шестеро ранены.

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