ВСУ попали под обстрелы на Донбассе: один военный получил травму
Оккупанты девять раз нарушили режим прекращения огня за сутки
21 июня украинские военнослужащие девять раз попали под обстрелы на Донбассе, сообщили в вечерней сводке пресс-центра Операции Объединенных сил.
Враг применял, в том числе, запрещенные "Минском" минометы калибра 120 и 82 мм, а также гранатометы различных систем, вооружение БМП, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Оккупанты открывали огонь по позициям ВСУ в районе населенных пунктов Опытное, Авдеевка, Водяное, Лебединское, Новотроицкре, Луганское, Южное и дважды около Новолуганского.
В результате нарушения режима прекращения огня один украинский военнослужащий получил боевую травму.
"На обстрелы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются", – резюмируют в ООС.
Напомним, за предыдущие сутки, 20 июня, оккупанты 18 раз обстреливали позиции украинских военных, в том числе пять раз – с применением запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 и 82 мм.
Кроме того, стало известно о том, что боевики на Донбассе усиливают передовые позиции дополнительными огневыми средствами и укрепляются.
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