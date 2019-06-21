Сделать стартовой
26,38
29,82
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Донбасса

ВСУ попали под обстрелы на Донбассе: один военный получил травму

21 июня, 19:42

Оккупанты девять раз нарушили режим прекращения огня за сутки

Фото: AFP

21 июня украинские военнослужащие девять раз попали под обстрелы на Донбассе, сообщили в вечерней сводке пресс-центра Операции Объединенных сил.

Враг применял, в том числе, запрещенные "Минском" минометы калибра 120 и 82 мм, а также гранатометы различных систем, вооружение БМП, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Оккупанты открывали огонь по позициям ВСУ в районе населенных пунктов Опытное, Авдеевка, Водяное, Лебединское, Новотроицкре, Луганское, Южное и дважды около Новолуганского.

В результате нарушения режима прекращения огня один украинский военнослужащий получил боевую травму.

"На обстрелы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются", – резюмируют в ООС.

Напомним, за предыдущие сутки, 20 июня, оккупанты 18 раз обстреливали позиции украинских военных, в том числе пять раз – с применением запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 и 82 мм.


Кроме того, стало известно о том, что боевики на Донбассе усиливают передовые позиции дополнительными огневыми средствами и укрепляются.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Донбасс, ВСУ, обстрелы, Авдеевка, война на востоке Украины , Опытное, Новотроицкое, луганское, Новолуганское, ООС

Вы сейчас просматриваете новость " ВСУ попали под обстрелы на Донбассе: один военный получил травму". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Отвечать будем адекватно": Полторак пригрозил боевикам на Донбассе

Сегодня, 12:59

Министр объяснил, зачем противник обостряет ситуацию на передовой

ВСУ отомстили за гибель побратима на Донбассе: боевики понесли потери

Вчера, 07:35

Оккупанты 24 раза открывали огонь по украинским позициям

На Донбассе уничтожен снайпер боевиков с 850 метров: появилось видео

Вчера, 13:07

Антиснайперы ВСУ вычислили вражеского стрелка на окраине Донецка

Путин об оккупации Донбасса: "Полная чушь и ложь"

Вчера, 15:14

Российский лидер считает несправедливыми санкции против РФ и привел в пример Донбасс и Китай

В США рассказали, чего ждут от России для урегулирования конфликта на Донбассе

19 июня, 10:26

Волкер готов снова сесть за стол переговоров с представителями России, если Москва будет готова к миру с Украиной

ВСУ снова попали под обстрелы на Донбассе, но дали жесткий ответ

18 июня, 19:34

Боевики атаковали позиции украинских войск под Авдеевкой, Луганским, Троицким и дважды под Новолуганским

Лавров объяснил, чего Путин ждет от Зеленского

Свадьба Комарова и Кучеренко из Днепра: все, что вы хотели знать

И. Маск опубликовал слово «Ethereum» и поднял на уши подписчиков

Дзюба "задушил" Джикию в Саранске

Зинченко со своей девушкой отдыхает в прибережном ресторане

Ученые сообщили о падении межзвездного объекта на Землю

"У нас много планов телефонных разговоров, включая с Путиным"

Полторак и Данилюк посетили завершение испытаний ракет “Ольха”

Новости Киева: в реку упала тонна инсектицида, погибла рыба

Ученые нашли древние поселения в Северном море

Цена на функциональный вентилятор рухнула до предела

Почему хек всегда продается без головы: эти фото удивят

Авиабилеты по 10 евро: как найти дешевые предложения и куда слетать

Сегодня, 07:51

Самые дешевые билеты на самолет можно купить не менее чем за полгода до вылета

Налоги на посылки из-за рубежа вырастут: что подготовили украинцам

Вчера, 07:38

Около 43% интернет-покупателей приобретают товар на зарубежных сайтах

"Нужен работник до 45 лет": работодателей в Украине ждут проблемы

19 июня, 07:51

Доказать факт дискриминации по возрасту очень сложно

Украинцы смогут не платить за коммуналку, если услуги предоставляются плохо: все о новом постановлении Кабмина

19 июня, 07:00

Жильцы получили механизм перерасчета за "коммуналку". Эксперты: без судов не обойдется

В Бразилии сняли на видео спасение собаки от анаконды

Стало известно, сколько зарабатывает пресс-секретарь президента

10 профессий, которые станут престижными в 2025 году
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь