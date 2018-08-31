Взрыв в Донецке: в покушении на Захарченко подозревают его охранника
Мужчина исчез с места взрыва
В убийстве главаря "ДНР" Александра Захарченко подозревают одного из его охранников. Об этом сообщает издание Life со ссылкой на собственные источники.
Как выяснилось, охранник Захарченко внезапно исчез с места взрыва. На данный момент все пропускные пункты на границе "ДНР" перекрыты, подозреваемого разыскивают.
Напомним, сегодня, 31 августа, главарь так называемой Донецкой народной республики Александр Захарченко погиб в результата взрыва Донецке. Взрыв произошел сегодня в ресторане "Сепар".
Боевики боевики уже заявили о том, что якобы уже задержали неких "украинских диверсантов", которые, по их словам, подорвали в кафе в Донецке лидера террористов Захарченко. А в МИД России заявили, что за взрывом в центре Донецка стоит "киевский режим".
В СБУ же рассказали, что гибель Захарченко может быть связана с криминальным переделом собственности в т.н. "ДНР". При этом в украинской спецслужбе не исключили и версию о том, что Захарченко стал "слишком неудобным" для Кремля, и его убрали по указке из Москвы.
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