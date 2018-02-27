Смертельное ДТП в Харькове: адвокат просит не держать Дронова "за стеклом"

Сегодня, 12:59

По мнению правозащитника, это нарушает права подозреваемого

Фото: Л. Грубник
Фото: Л. Грубник

Адвокат водителя "Туарега" Геннадия Дронова – Сергей Перепелица – обратился к суду с ходатайством, в котором просит не удерживать подозреваемого в стеклянной клетке во время слушания дела. С таким обращением правозащитник выступил во время второго рассмотрения дела по существу в Киевском райсуде Харькова во вторник, 27 февраля.

"Мой подзащитный не является преступником, поэтому считаю необоснованным удержание его в специальном ограждении", – отметил Перепелица.

Если правозащитники не возражали или оставили этот вопрос на рассмотрение суда, то родственники погибших Аллы и Анастасии Сокол, а также Нины Кобысевой выступили против.

"Я против. Пусть там сидит", – заявила Людмила Васильевна Фабрис.

Как передает корреспондент "Сегодня", на заседании присутствуют подозреваемые Елена Зайцева и Геннадий Дронов, пострадавшие Юрий Неудачин, родственники и представители других пострадавших и погибших. В режиме видеоконференции на суде присутствует потерпевшая Анна Комар.

Как известно, поздним вечером 18 октября на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова в центре Харькова столкнулись Lexus RX 350 и Volkswagen Touareg, после чего "японец" вылетел на тротуар и врезался в пешеходов.

В результате наезда пять человек погибли на месте, шестеро – пострадали.

Девушка-водитель, которая была за рулем внедорожника, влетевшего в толпу, была задержана. Ею оказалась 20-летняя студентка ХНУ имени Каразина Елена Зайцева.

Сразу после трагической аварии в СМИ сообщили, что находившийся за рулем Volkswagen Touareg оказался 59-летний Геннадий Дронов, который торгует продуктами питания и табачными изделиями, а также предоставляет в аренду недвижимое имущество.
Харьков, зайцева, дронов, ДТП в Харькове

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Автор:

Людмила Грубник

Источник:

"Сегодня"

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