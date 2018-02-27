Киевский районный суд Харькова во второй раз рассматривает по существу дело о смертельном ДТП на ул. Сумской. Как передает корреспондент "Сегодня", судья Виктор Попрас оставил водителя "Туарега" Геннадия Дронова за стеклянным ограждением вопреки ходатайству его защиты.

В свою очередь адвокат Сергей Перепелица назвал суд необъективным и потребовал отвода судьи.

"Содержание Дронова в стеклянной клетке нарушает его чeсть и достоинство. В связи с тем, что мой подзащитный нe является опасным преступником, нe совершал тeрактов, преступлений с прямым умыслом, он нe является опасным для общества. Мы просили, чтобы Дронов находился рядом с адвокатом", – заявил Перепелица.

Для оформлeния ходатайства в письмeнном видe судья объявил повторную паузу и удалился в совещательную комнату.

На заседании присутствуют подозреваемые Елена Зайцева и Геннадий Дронов, пострадавшие Юрий Неудачин, родственники и представители других пострадавших и погибших. В режиме видеоконференции на суде присутствует потерпевшая Анна Комар.

Как известно, поздним вечером 18 октября на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова в центре Харькова столкнулись Lexus RX 350 и Volkswagen Touareg, после чего "японец" вылетел на тротуар и врезался в пешеходов.

В результате наезда пять человек погибли на месте, шестеро – пострадали.

Девушка-водитель, которая была за рулем внедорожника, влетевшего в толпу, была задержана. Ею оказалась 20-летняя студентка ХНУ имени Каразина Елена Зайцева.

Сразу после трагической аварии в СМИ сообщили, что находившийся за рулем Volkswagen Touareg оказался 59-летний Геннадий Дронов, который торгует продуктами питания и табачными изделиями, а также предоставляет в аренду недвижимое имущество.