В Одессе вор пытался угнать авто на глазах у владельца

Женщина заперла нарушителя в машине и не выпускала его до приезда полиции

В Одессе, где ранее мужчина выбросил боевой снаряд из окна многоэтажки, возле магазина на улице Маршала Говорова во вторник, 18 сентября, злоумышленник пытался угнать один из припаркованных автомобилей. Об этом рассказала очевидица инцидента в социальной сети Facebook, пишет Оdessa.net.ua.

Инцидент случился утром.

"Утро бывает разным. 9:46, ул. Маршала Говорова 10/6, магазин Блеск и Ведро. Пока женщина, владельца Honda CR-V, находилась в магазине, ее машину пытались угнать. Будьте внимательны и осмотрительны", - написала Юлия.

Владелица автомобиля поймала вора с поличным. Женщина заперла нарушителя в машине и не выпускала его до приезда полиции.

Ранее в Одессе полиция задержала злоумышленника, который похитил свой автомобиль со штрафплощадки, а во время погони – въехал в ограждение учебно-воспитательного заведения.

Ранее полиция назвала самые частоугоняемые марки автомобилей в Украине. Как оказалось, твердое лидерство — у советских ВАЗов (см. инфографику), которое, кстати, они сохраняют в этом списке на протяжении нескольких последних лет. В среднем преступники воруют по 2-3 ВАЗа в день, а всего по стране дельцы угоняют по 14-15 авто в сутки. Как недавно отрапортовала Генеральная прокуратура, угонщики атакуют не только частный транспорт, но и тот, который находится в госсобственности. При этом около сотни единиц транспорта были похищены путем мошенничества и почти 20 — в результате разбойных нападений.