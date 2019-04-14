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Иностранец вез из Украины в Россию контрабанды на 70 тыс. гривен

Сегодня, 14:21

Упаковки препаратов "Корвитин" и Driclor были спрятаны под прикрученной боковой обшивкой салона автомобиля

Фото: ГПСУ

Украинские пограничники и сотрудники фискальной службы перехватили более 700 упаковок лекарственных препаратов, которые пытался незаконно провезти в Россию гражданин иностранного государства.

Как сообщили в Государственной пограничной службе, инцидент случился в пропускном пункте "Плетеневка" в Харьковской области, через который ранее россиянин пытался вывезти груз контрабандного антиквариата.

Контрабанду обнаружили после обысков в автомобиле Mercedes Sprinter, за рулем которого находился 28-летний гражданин Узбекистана.

"Общей осмотровой группой в составе пограничников и представителей таможни над сиденьем водителя и пассажира был обнаружен специально изготовленный тайник, в котором находились стеклянные бутылки с препаратом "Корвитин"... в количестве 630 штук. Другой тайник был обустроен под прикрученной боковой обшивкой салона автомобиля. В нем находилось 100 упаковок медицинского средства "Driclor", – сообщили в пресс-службе Восточного регионального управления Госпогранслужбы.

Совокупная стоимость обнаруженных медпрепаратов была предварительно оценена почти в 70 тыс. грн. В результате их изъяли в установленном порядке вместе с автомобилем и передали представителям Государственной фискальной службы.

Напомним, ранее в этом году СБУ заблокировали масштабную контрабанду в Евросоюз сильнодействующих лекарственных средств, запрещенных к свободному обращению в Украине и за ее пределами.


Кроме того, пограничники также изъяли на пункте пропуска "Пища" на границе с Беларусью контрабандные медикаменты на сумму в 250 тысяч гривен.

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Тег Узбекистан, пограничники, лекарства, контрабанда, медикаменты, плетеневка

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