Помидоры, огурцы и лук – все это попадает не в банки, а в канализацию. В период консервации коммунальщики жалуются, что ежедневно борются с забитыми трубами. Жители просто смывают отходы в унитаз. Как цивилизованно избавляться от остатков пищи – разбиралась корреспондент "Сегодня".

Аварийщики показывают то, на борьбу с чем ежедневно тратят кучу времени.

Тряпочки, кулечки, арбузные корки. Все это застревает в трубах в подвале дома. Канализация забивается, и первыми это ощущают жители нижних этажей – по запаху. В квартире Жанны Коваленко пахнет так, что приходится делать ароматные смеси с лавандой.

Пенсионерка жалуется – минимум раз в месяц забивается канализация.

Именно сейчас, в период консервации, обращений на треть больше. Люди смывают отходы прямо в унитаз. Хотя от подъезда к мусорному баку – 10 метров.

Вычислить, кто именно засорил канализацию, невозможно. Поэтому каждый раз просто чистят и просят всех жителей квартир не смывать лишнего в канализацию. Потому что каждый такой вызов мешает готовить коммуникации к зиме.

"Мы естественно, профилактические ремонты откладывая, и в первую очередь устраняем там, чтоб предотвратить затопление подвалов, квартир,запах, вонь, дискомфорт жителям", – говорит Валерий Харлан, начальник управления коммунального предприятия "Харьковводоканал".

В канализацию можно сбрасывать отходы, если перед тем их мелко перемолоть. Есть специальный прибор. Он монтируется в мойку на кухне. Остатки продуктов сбрасывают в слив, там их перемалывают и смывают. Измельчитель абсолютно безопасен, убеждает продавец Юрий Салашный.

"Есть определенный ограничитель. Вот вы его чувствуете. Все – дальше просто не лезь. Это так – если вдруг упала вилка или ложка, чтобы туда сразу не попала. То есть ‑ это миф. Руку вам не съест по локоть. Детям безопасно", – говорит он.

Но такой измельчитель стоит около пяти тысяч гривен. Подходит только для квартиры. В частном доме, где выгребная яма вместо канализации, даже перемолотые отходы гниют и воняют. Но если приправить остатки обеда специальными микробами – получится удобрение.

Анна Харакоз делает компост прямо в своей квартире. Нужны только специальное ведро и вот такая недорогая присыпка. С ней обрезки перебродят в десять раз быстрее.

"Пахнет очень приятно. Мы это все присыпали. Можно немножечко смочить водой, если это у вас сухие продукты. Если это арбуз или что-то такое, конечно, смачивать нет необходимости. Дальше мы придавили и закрыли герметично крышечкой", – рассказывает она.

"Сегодня" проверили – запах остается под этой крышкой.

Вдвоем с мужем Анна собирает ведро за полтора месяца. Далее - закапывают его в клумбу возле дома. Такой компост – отличное удобрение для цветов.

Напомним, ранее мы писали о том, как в Полтавской области на трассах собирают мусорный "урожай". Больше всего мусора коммунальщики собирают на стоянках габаритного транспорта.

Также мы писали, что украинцы бывают настолько равнодушными, что иногда готовы жить в беспорядке. Как пример – многоэтажки, где есть мусоропроводы. Жители ленятся выносить мусор на улицу, забивают им трубопроводы и жалуются на антисанитарию в подъездах.

Тем временем шведы превратили сбор мусора в спорт. Новый фитнес-тренд – сочетание спорта и общественно полезной работы. Мусор, который собрали плоггеры попадет в мусорные баки, а затем – на переработку или сжигание.

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