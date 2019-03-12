Ночью в Харькове сожгли два автомобиля
Автомобили были припаркованный возле многоэтажного жилого дома
В Харькове ночью сожгли автомобиль LADA Kalina. Также от пожара пострадал стоявший рядом Volvo S-40. Вероятная причина – поджог, – сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Оба автомобиля – не новые, 2008 и 1997 годов выпуска и были припаркованный возле многоэтажного жилого дома.
Поджог был совершен до 3:03 12 марта на ул. Наталии Ужвий, 92 в Киевском районе.
Фото: ГСЧС
Вчера мы писали, что в Луцке ночью сожгли два автомобиля. Транспортные средства принадлежали женщине – адвокату и ее супругу. По словам потерпевшей, накануне происшествия ее семье угрожали.
Ранее в Одессе подожгли иномарку районного депутата. Неизвестные облили автомобиль горючим и подожгли. В пресс-службе областного управления Нацполиции заявили, что автомобиль был припаркован возле дома владельца.
Также мы сообщали о ночном поджоге автомобилей в Ровно. Одна из машин была собственностью известного волонтера и экс-руководителя ровенского "Правого сектора"Романа Коваля.
А в Полтаве за ночь подожгли шесть автомобилей:
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