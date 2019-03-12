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Ночью в Харькове сожгли два автомобиля

Сегодня, 15:24

Автомобили были припаркованный возле многоэтажного жилого дома

Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС.
Ночью в Харькове сожгли два автомобиля //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/7b0/919/5c87b0919ea96.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/7b0/919/5c87b0919ea96.jpg Харьков Автомобили были припаркованный возле многоэтажного жилого дома

В Харькове ночью сожгли автомобиль LADA Kalina. Также от пожара пострадал стоявший рядом Volvo S-40. Вероятная причина – поджог, – сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Оба автомобиля – не новые, 2008 и 1997 годов выпуска и были припаркованный возле многоэтажного жилого дома.

Поджог был совершен до 3:03 12 марта на ул. Наталии Ужвий, 92 в Киевском районе.

Фото: ГСЧС

Вчера мы писали, что в Луцке ночью сожгли два автомобиля. Транспортные средства принадлежали женщине – адвокату и ее супругу. По словам потерпевшей, накануне происшествия ее семье угрожали.

Ранее в Одессе подожгли иномарку районного депутата. Неизвестные облили автомобиль горючим и подожгли. В пресс-службе областного управления Нацполиции заявили, что автомобиль был припаркован возле дома владельца.

Также мы сообщали о ночном поджоге автомобилей в Ровно. Одна из машин была собственностью известного волонтера и экс-руководителя ровенского "Правого сектора"Романа Коваля.

А в Полтаве за ночь подожгли шесть автомобилей:

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Тег Харьков, поджог, сожгли, автомобили

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