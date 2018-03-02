Харьковчане смогут напрямую летать в Вену

Авиакомпания WizzAir запустит новый авиарейс из Харькова в Вену. Об этом на своей странице в Facebook сообщила председатель Харьковской облгосадминистрации Юлия Светличная.

Вылеты будут осуществляться уже в ноябре.

"С 25 ноября этого года, дважды в неделю. Ждем официальное заявление авиакомпании", – написала Светличная.

Напомним, Харьковчане смогут летать в Милан без пересадок. С 27 апреля МАУ начнет выполнять прямые регулярные рейсы из Харькова в аэропорт "Бергамо", расположенный в 50 км к северо-востоку от Милана. Вылеты будут осуществляться два раза в неделю: из Харькова – в 21:35 по вторникам и пятницам, а из Бергамо – в 00:40 по средам и субботам.



Также аэропорт "Харьков" ведет переговоры с авиакомпанией Fly Dubai о возможности возобновить перелеты в Дубай (ОАЭ), которые были прекращены из-за введенных в 2014 году ограничений. Об этом заявил генеральный директор аэропорта "Харьков" Владимир Васильченко.

"Мы хотели бы возобновить перелеты на Дубай с известной компанией Fly Dubai. Мы постоянно находимся в переговорах с ними… Возвращение Fly Dubai для нас очень важно", – сказал Васильченко.

Он сообщил, что переговоры также ведутся с новой украинской авиакомпанией SkyUp. "Сегодня благодаря тому, что на рынок приходит новая компания SkyUp, именно она и будет играть роль перевозчика в Дубай", – подчеркнул гендиректор аэропорта.





