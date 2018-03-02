Харьковчане смогут напрямую летать в Вену

Сегодня, 13:09

Столица Австрии станет доступной уже для горожан уже в ноябре

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Авиакомпания WizzAir запустит новый авиарейс из Харькова в Вену. Об этом на своей странице в Facebook сообщила председатель Харьковской облгосадминистрации Юлия Светличная.
Вылеты будут осуществляться уже в ноябре.

"С 25 ноября этого года, дважды в неделю. Ждем официальное заявление авиакомпании", – написала Светличная.

Напомним, Харьковчане смогут летать в Милан без пересадок. С 27 апреля МАУ начнет выполнять прямые регулярные рейсы из Харькова в аэропорт "Бергамо", расположенный в 50 км к северо-востоку от Милана. Вылеты будут осуществляться два раза в неделю: из Харькова – в 21:35 по вторникам и пятницам, а из Бергамо – в 00:40 по средам и субботам.

Также аэропорт "Харьков" ведет переговоры с авиакомпанией Fly Dubai о возможности возобновить перелеты в Дубай (ОАЭ), которые были прекращены из-за введенных в 2014 году ограничений. Об этом заявил генеральный директор аэропорта "Харьков" Владимир Васильченко.

"Мы хотели бы возобновить перелеты на Дубай с известной компанией Fly Dubai. Мы постоянно находимся в переговорах с ними… Возвращение Fly Dubai для нас очень важно", – сказал Васильченко.

Он сообщил, что переговоры также ведутся с новой украинской авиакомпанией SkyUp"Сегодня благодаря тому, что на рынок приходит новая компания SkyUp, именно она и будет играть роль перевозчика в Дубай", – подчеркнул гендиректор аэропорта.
Харьков, Светличная, перелеты, авиарейс

Вы сейчас просматриваете новость "Харьковчане смогут напрямую летать в Вену". Другие Новости Харькова смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Людмила Грубник

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Харьков

Фото: соцсети

Снег в Харькове: горожанам советуют не прятать лопаты

Сегодня, 12:45

Синоптики предупреждают об очередном капризе природы

Харьков

В сессионном зале. Депутаты распределили деньги на покупку медоборудования, ремонт дорог и проезд. Фото: oblrada.kharkov.ua

Сессия облсовета Харькова: на что выделят миллионы

Сегодня, 06:18

Избранники корректировали бюджет и запланировали за два года создать 30 000 рабочих мест
Загрузка...

Харьков

Фото: pixabay.com

В Харьков вместе с весной пришло очередное подорожание

Вчера, 18:04

С 1 марта в городе повысилась стоимость проезда в маршрутных автобусах

Харьков

Фото: pixabay.com

Непогода оставила харьковчан без тепла и электричества

28 Февраля, 16:56

Стало известно об еще одном прорыве на теплосетях

Харьков

Фото: kyiv.npu.gov.ua

В Харькове из "заминированного" гипермаркета эвакуировали более тысячи человек

27 Февраля, 23:45

Принимаются меры для установления лица, сделавшего ложное сообщение о заминировании

Харьков

Фото: Л. Грубник

Авария в Харькове: суд перенесли, а пострадавшие просят пожизненное обеспечение

27 Февраля, 17:57

Правозащитники зачитали иски

Харьков

Фото: Л. Грубник

Суд над Зайцевой и Дроновым в Харькове: прокуратура назвала смягчающие обстоятельства

27 Февраля, 16:53

Смертельную аварию на Сумской начали рассматривать по существу

Харьков

Фото: Л. Грубник

Суд над Зайцевой и Дроновым в Харькове: судью требуют заменить

27 Февраля, 14:00

Защита водителя "Туарега" заявила о нарушении прав их клиента
Загрузка...