Под Харьковом загорелся поезд

Причиной пожара стало короткое замыкание

Фото: Нацполиция

Ранее в Харькове на ходу загорелась маршрутка, а теперь стало известно о возгорании электровоза в Харьковской области.

Как сообщили в отделе коммуникаций областного управления Нацполиции, инцидент произошел утром 14 июля на железнодорожной станции "Пирогово" вблизи населенного пункта Огульцы (Валковский район).

Работники пожарной службы установили, что причиной пожара стало вероятное короткое замыкание электропроводов в электровозе, который транспортировали из Полтавы в Харьков для проведения ремонтных работ. Он загорелся во время движения.

В результате случившегося никто не пострадал, но было приостановлено движение поездов по участку железной дороги.

Сведения о происшествии внесли в журнал единого учета Валковского отдела полиции. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, в начале этого месяца в Ивано-Франковской области загорелся пассажирский поезд, в результате чего полностью выгорел один из вагонов.

Мы также писали о пожаре в поезде "Сарны – Здолбунов" в Ровенской области. Пламя охватило машинное отделение поезда вблизи села Немовичи, после чего всех пассажиров эвакуировали.

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