Смертельное ДТП в Харькове: прокурор заявил о возможном смягчении наказания для Зайцевой

Во время расследования ДТП в центре Харькова, в котором погибли шесть человек, отягчающих обстоятельств для водителя Lexus Алены Зайцевой найдено не было. Об этом заявил прокурор Игорь Омельченко во время судебного заседания.

Обвинитель отметил, что предыдущие нарушения правил дорожного движения не считаются отягчающими обстоятельствами. Прокурор также заявил, что в ходе расследования суд может учесть раскаяние Зайцевой и частичную компенсацию потерпевшим нанесенного ущерба, передает NewsRoom.

"Вместе с тем, суд имеет право самостоятельно устанавливать отягчающие и смягчающие обстоятельства", – признал Омельченко.

Между тем, защитники Геннадия Дронова обвинили правоохранителей в однобоком рассмотрении дела и нежелании рассматривать все обстоятельства трагедии. По мнению адвоката, при проведении экспертиз следователи не использовали все имеющиеся видеозаписи с улицы Сумской.

"Эксперты указали, что не могут установить скорость, так как нет исходящих данных. Но ведь органы досудебного расследования не анализировали часть видео. Можно ведь взять время и расстояние, при помощи формулы установить скорость! Мы будем вызывать в суд экспертов, чтобы они пояснили, почему это не было сделано", – возмущен юрист Сергей Перепелица.

С ним категорически не согласна адвокат Зайцевой Юлия Козырь. Она заявила, что считает все проведенные экспертизы объективными, а также согласилась с тем, что невозможно установить скорость авто ее клиентки.

"Я не понимаю, почему Перепелица делает акцент на документах, которые не предоставили. Важен результат. Возможно, это какой-то элемент ухода от ответственности, непризнания своей вины. Даже при скорости 100-120 километров в час, на которую указывает Дронов, в течение семи секунд он мог принять решение", – предположила она.

Напомним, 18 октября в результате жуткой аварии на перекрестке Сумской и переулка Мечникова погибли шесть человек и еще пятеро пострадали. По версии следствия, после столкновения Volkswagen Touareg и Lexus RX 350 "японец" вылетел на тротуар и врезался в группу пешеходов. Сейчас оба водителя находятся под стражей.

Девушка-водитель, которая была за рулем внедорожника, влетевшего в толпу, была задержана. Ею оказалась 20-летняя студентка ХНУ имени Каразина Елена Зайцева. Другим фигурантом дела стал 59-летний Геннадий Дронов, который занимался торговлей продуктами питания и табачными изделиями. После ДТП мужчина лег в больницу и первое время находился в статусе свидетеля.