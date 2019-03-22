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Смертельное ДТП в Харькове: водитель не призналась, что работает в полиции

Сегодня, 17:57

Сотрудницу не отстраняли от исполнения служебных обязанностей

Фото: objectiv.tv
Фото: objectiv.tv.
Смертельное ДТП в Харькове: водитель не призналась, что работает в полиции //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/505/bf8/5c9505bf849b2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/505/bf8/5c9505bf849b2.jpg Харьков Сотрудницу не отстраняли от исполнения служебных обязанностей

Сотрудница полиции, которая 8 марта на переходе на ул. Полтавский Шлях сбила человека, не призналась следственно-оперативной группе, где работает. Об этом во время брифинга 22 марта сообщил начальник ГУНП в Харьковской области, передает корреспондент "Комментариев. Харьков".

"Водитель указала, что она не работающая. 12 марта стало известно, что она, вероятно, сотрудник полиции. Следователь 13-го числа направляет запрос в отдел кадрового обеспечения и получает ответ, что есть такой сотрудник – начальник отдела в управлении кадров. Эту информацию 14-го числа передали в прокуратуру. Также в этот день в связи со смертью пешехода произошла переквалификация производства. И уже после этого изменилась подследственность: передали из прокуратуры в Государственное бюро расследований", – прокомментировал Бех ситуацию.

При этом сотрудницу не отстраняли от исполнения служебных обязанностей.

"Если от ГБР мы получим информацию, что она как-то препятствует следствию, мы однозначно отстраним ее от работы", – отметил Бех.

Ранее руководство ГУНП в Харьковской области назначило проверку по факту ДТП с с участием сотрудницы полиции. Об этом сообщает отдел коммуникации ведомства. Дорожно-транспортное происшествие случилось 8 марта около 11:30 на улице Полтавский Шлях.

Сотрудники полиции установили, что 42-летняя водитель автомобиля Toyota сбила 65-летнего мужчину, который шел по пешеходному переходу. Пострадавший получил травмы различных частей тела и в тяжелом, неконтактном состоянии его доставили в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. 14 марта мужчина умер.

Полиция сообщает, что за рулем автомобиля была работник отдела одного из структурных подразделений ГУНП в Харьковской области.

"По данному факту следователем были внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время материалы уголовного производства направлены в прокуратуру", - сообщили в полиции.

Напомним, сегодня в Харькове столкнулись служебная машина полиции и Mercedes.

Также сообщалось, что 21 марта, около двух часов ночи на 45 км автодороги Киев – Харьков произошло масштабное ДТП. Водитель Opel Omega не справился с управлением, слетел на обочину и перевернулся. При этом чудом ни сам шофер, ни его пассажиры в аварии не пострадали

Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

Кроме того, за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.

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Тег авария, ДТП, переход, пешеходный переход, полицейские

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