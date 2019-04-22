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В Харькове и области проверяли информацию о "минировании" сразу 15 объектов

Сегодня, 22:03

Ни одно из сообщений о минировании не подтвердилось

Архивное фото: Нацполиция
Архивное фото: Нацполиция.

В Харькове и Чугуеве на протяжении дня стражи порядка получали сообщения о минировании 15 объектов. Взрывчатку якобы закладывали на харьковском Южном железнодорожном вокзале, шести заводах, четырех школах, двух торгово-развлекательных центрах и ресторане, а также на одном заводе в Чугуеве.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, проверка показала, что все "минирования" оказались ложными.

"В ходе обследования никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований", – подчеркнули в полиции.

Стоит добавить, что ранее первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин сообщил, что копы подозревают – за "минированием" различных объектов по всей Украине стоят террористы так называемых "Л/ДНР".

Напомним, недавно в Днепре и Кривом Роге полицейские искали бомбы в ресторанах, отеле и кинотеатре. ;Мы также сообщали, что в Днепре за два дня минеры сообщили о бомбах в 46 городских зданиях.

Кроме того, в Днепре мужчина может провести до шести лет за решеткой за 1700 гривен наживы. Такое наказание грозит местному жителю, который сообщил о минировании хозяйственного апелляционного суда. Деньги за сообщение он получил от знакомого: на часть средств приобрел старенький мобильный и сим-карту, а остальные – оставил себе. И исполнителя, и заказчика ложного минирования уже задержали.


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Тег Харьков, чугуев, саперы, минирование, харьковская область

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