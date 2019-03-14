В Харькове копы разыскали подростков, которые избили мужчину на улице

После публикации скандального видео инцидентом занялись полицейские

Иллюстрация. Фото: Нацполиция

В Харькове копы разыскали подростков, которые избили мужчину на улице Таисия Ерохина //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/bfe/ad1/5c5bfead12683.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/bfe/ad1/5c5bfead12683.jpg 2019-03-14T13:33:05+02:00 Харьков После публикации скандального видео инцидентом занялись полицейские

Полицейские установили личности трех участников скандального видео, на котором пятеро подростков бьют мужчину по ногам и туловищу посреди улицы. Как сообщили в отделе коммуникации Нацполиции в Харьковской области, инцидент произошел 12 марта в Новобаварском районе.

"Пять учеников общеобразовательного учебного заведения от 10 до 12 лет нанесли телесные повреждения мужчине. Пострадавший по факту избиения в полицию не обращался", – говорится в сообщении.

Полицейские зарегистрировали информацию в Журнале заявлений и сообщений, и сейчас занимаются выяснением всех обстоятельств и поиском других участников происшествия.

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АВТОР: Таисия Ерохина Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.