В Харькове копы разыскали подростков, которые избили мужчину на улице
После публикации скандального видео инцидентом занялись полицейские
Полицейские установили личности трех участников скандального видео, на котором пятеро подростков бьют мужчину по ногам и туловищу посреди улицы. Как сообщили в отделе коммуникации Нацполиции в Харьковской области, инцидент произошел 12 марта в Новобаварском районе.
"Пять учеников общеобразовательного учебного заведения от 10 до 12 лет нанесли телесные повреждения мужчине. Пострадавший по факту избиения в полицию не обращался", – говорится в сообщении.
Полицейские зарегистрировали информацию в Журнале заявлений и сообщений, и сейчас занимаются выяснением всех обстоятельств и поиском других участников происшествия.
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