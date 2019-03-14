Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,7
30,18
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Харькова

В Харькове копы разыскали подростков, которые избили мужчину на улице

Сегодня, 13:33

После публикации скандального видео инцидентом занялись полицейские

Иллюстрация
Иллюстрация. Фото: Нацполиция
В Харькове копы разыскали подростков, которые избили мужчину на улице //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/bfe/ad1/5c5bfead12683.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/bfe/ad1/5c5bfead12683.jpg Харьков После публикации скандального видео инцидентом занялись полицейские

Полицейские установили личности трех участников скандального видео, на котором пятеро подростков бьют мужчину по ногам и туловищу посреди улицы. Как сообщили в отделе коммуникации Нацполиции в Харьковской области, инцидент произошел 12 марта в Новобаварском районе.

"Пять учеников общеобразовательного учебного заведения от 10 до 12 лет нанесли телесные повреждения мужчине. Пострадавший по факту избиения в полицию не обращался", – говорится в сообщении.

Полицейские зарегистрировали информацию в Журнале заявлений и сообщений, и сейчас занимаются выяснением всех обстоятельств и поиском других участников происшествия.

Также в центре Киева компания в состоянии алкогольного опьяненияустроила между собой драку, после чего напала на правоохранителей.

Кроме того, в Киеве между работником полиции охраны и инспектором патрульной полиции произошла драка, которая закончилась поножовщиной.

В Голосеевском районе Киева произошла массовая драка, в результате которой мужчине проломили голову бутылкой от шампанского.

Ранее в Ладыжине Винницкой области в одной из школ между двумя учениками произошла драка. Младший из школьников получил разрыв селезенки.

В Ровно предприниматель стрелял в двух молодых людей, которые справляли нужду возле его магазина. Сначала мужчина сделал ребятам устное замечание, но те набросились на него с кулаками. 

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Харьков, нападение, избиение

Вы сейчас просматриваете новость " В Харькове копы разыскали подростков, которые избили мужчину на улице". Другие Новости Харькова смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР:

Таисия Ерохина

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Запорожье ночью грабитель напал на прохожего

Сегодня, 11:34

Злоумышленник отнял у мужчины телефон и сбежал

Разбой в Одесской области: у бизнесмена отняли 500 тысяч долларов

Вчера, 19:57

Разбойники избили хозяина дома в присутствии троих детей

Как красиво! Вера Брежнева впервые показала свой дом

Олег Винник впервые показал дом детства и свою семью

Самые смешные фотографии животных

Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?

Внук Карбышева потребовал возбудить дело против Comedy Woman

Совет "Нафтогаза" назвал размер зарплаты Андрея Коболева

Блогер: С первых шагов в политике Зеленский врет

Получат все: Как изменились правила выдачи субсидий

Ликвидировали 12 оккупантов: новое видео мощного удара ВСУ

Что будет с курсом доллара в Украине в ближайшее время
Загрузка...

Медреформа на финишной прямой: что успели сделать и что еще впереди

Вчера, 07:00

В системе больше 25 миллионов человек, а в апреле стартует второй этап

Незаконное обогащение: как вернуть наказание для чиновников и депутатов

12 марта, 07:51

Что не понравилось Конституционному суду в статье УК о незаконном обогащении и какая из новых формулировок его устроила бы

Цены на автогаз пошли вверх: чего ждать автовладельцам весной

12 марта, 07:38

Всю зиму сжиженный газ дешевел – с октября 2018 года по февраль 2019-го его цена упала на 46%

Теперь их 39: ЦИК утвердила окончательный список кандидатов в президенты

12 марта, 07:00

Кандидаты снимаются в пользу других политиков. Эксперты: это задел под парламентские выборы

Вокруг концерта памяти Марины Поплавской разразился скандал

Похороны Этуша: появились фото

Maruv назвала фаворита на Евровидении и объявила гастроли по РФ