В "ДНР" рассказали об убийцах Захарченко и бомбе, которой его взорвали
Бомбу заложили накануне и привели ее в действие дистанционно
Главарь т.н. "Донецкой народной республики" Александр Захарченко погиб в результате взрыва безоболочного взрывного устройства, заложенного накануне внутри кафе. Об этом сообщил советник главы т.н. "ДНР" Александр Казаков.
"Это было безоболочное взрывное устройство, основной принцип действия – взрывная волна и огонь. Взрыв произошел в тот момент, когда они заходили внутрь кафе, закладка была сделана над дверью внутри. Первым шел охранник, он погиб сразу. Вторым заходил в кафе Александр Владимирович, затем еще один охранник и министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев",- сказал он.
Он предположил, что закладку сделали накануне, в ночь с 30 на 31 августа и бомба была приведена в действие дистанционно.
"Это была, как ее называют террористы, закладка "на удачу" и заложена она туда была накануне", – сказал он.
Казаков считает, что операцию провели те же самые люди, которые убили ополченцев "Моторолу" и "Гиви".
"Это были те же самые люди", – заявил советник.
В руководстве т.н. "ДНР" также сообщили, что министр доходов и сборов Александр Тимофеев, пострадавший при взрыве в кафе "Сепар", где погиб Захарченко, находится в сознании.
"Жизни троих госпитализированных, в том числе Александра Тимофеева ничего не угрожает. У него множественные осколочные ранения и ожоги, но он в сознании", – заявил Казаков.
Напомним, 31 августа, главарь так называемой "Донецкой народной республики" Александр Захарченко погиб в результате взрыва в Донецке. Взрыв произошел в ресторане "Сепар".
Позже появились подробности об убийстве главаря боевиков Захарченко. "Заместитель командующего оперативным командованием "ДНР" Эдуард Басурин сообщил, где находилось взрывное устройство, в результате которого погиб Захарченко.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что после смерти главаря т.н. "ДНР" российские террористы активизируются. Он убежден, что в Донецке действуют реальные преступники, которых поддерживают российские спецслужбы и военные.
Подробнее читайте на сайте "Сегодня" в материале: "Ликвидация Захарченко в Донецке: все подробности".
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