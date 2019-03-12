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В Харькове полиция разыскивает мошенницу-красотку

Сегодня, 16:09

Женщину подозревают в мошенничестве в особо крупном размере

Фото: полиция
Фото: полиция.
В Харькове полиция разыскивает мошенницу-красотку //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/7bb/fda/5c87bbfda36e9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/7bb/fda/5c87bbfda36e9.jpg Харьков Женщину подозревают в мошенничестве в особо крупном размере

Харьковские правоохранители разыскивают молодую женщину, подозреваемую в мошенничестве в особо крупном размере или в составе организованной группы. Об этом сообщили в пресс-службе областной полиции.

Сотрудники Управления уголовного розыска ищут Ирину Мартышеву 1987 года рождения. Согласно данным реестра МВД, женщина еще с 25 января скрывается от органов прокуратуры. Другие подробности не сообщаются.

Силовики просят всех, кому что-либо известно о местонахождении харьковчанки, обратиться к ним по телефонам (057)705-93-63, 705-95-40, +38 (068) 992-73-37 или любым другим удобным способом.

Напомним, в Украине появились новые виды финансового мошенничества с переводом средств на карточные счета фейковых компаний. По данным Нацкомисии, аферисты от имени финансовых компаний присылают украинцам на мобильные телефоны и компьютеры сообщения о выигрыше квартиры в Киеве или дорогого автомобиля. 

Ранее мы писали, об относительно новом виде мошенничества в интернете – случаях, когда в соцсетях предлагают "льготные кредиты" под очень низкий процент. 

Также ранее мы рассказывали о так называемых "оконных мошенниках" - когда к людям приходят неизвестные с предложением установить евроокна – врываются в квартиры и настаивают на немедленном оформлении заявки. 

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Тег Харьков, мошенничество, розыск, мошенница

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