В Харькове полиция разыскивает мошенницу-красотку
Женщину подозревают в мошенничестве в особо крупном размере
Харьковские правоохранители разыскивают молодую женщину, подозреваемую в мошенничестве в особо крупном размере или в составе организованной группы. Об этом сообщили в пресс-службе областной полиции.
Сотрудники Управления уголовного розыска ищут Ирину Мартышеву 1987 года рождения. Согласно данным реестра МВД, женщина еще с 25 января скрывается от органов прокуратуры. Другие подробности не сообщаются.
Силовики просят всех, кому что-либо известно о местонахождении харьковчанки, обратиться к ним по телефонам (057)705-93-63, 705-95-40, +38 (068) 992-73-37 или любым другим удобным способом.
Напомним, в Украине появились новые виды финансового мошенничества с переводом средств на карточные счета фейковых компаний. По данным Нацкомисии, аферисты от имени финансовых компаний присылают украинцам на мобильные телефоны и компьютеры сообщения о выигрыше квартиры в Киеве или дорогого автомобиля.
Ранее мы писали, об относительно новом виде мошенничества в интернете – случаях, когда в соцсетях предлагают "льготные кредиты" под очень низкий процент.
Также ранее мы рассказывали о так называемых "оконных мошенниках" - когда к людям приходят неизвестные с предложением установить евроокна – врываются в квартиры и настаивают на немедленном оформлении заявки.
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