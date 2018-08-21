В Харькове простятся с патрульным, погибшим в перестрелке под горсоветом

Сегодня, 16:40

29-летний Дмитрий Кириенко получил два смертельных огнестрельных ранения, выполняя свой воинский долг

Фото: Національна поліція України
Фото: Національна поліція України

В среду, 22 августа, в Харькове простятся с 29-летним Дмитрием Кириенко, патрульным полицейским, который получил два смертельных огнестрельных ранения в перестрелке возле Харьковского горсовета. Об этом сообщают в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области.

Мероприятие пройдет в центре города.

"Прощание с Дмитрием состоится в 11:45 в помещении Дворца Культуры ГУ МВД в Харьковской области по адресу улица Жен Мироносиц, 13", – добавляют в пресс-службе копов.

К слову, у погибшего патрульного остались жена и двухлетняя дочь.

Напомним, в ночь на 20 августа 49-летний слесарь Александр Поярков открыл огонь возле здания горсовета Харькова и ранил охранника. Прибывшие на место происшествия патрульные ликвидировали стрелка. В ходе стрельбы погиб патрульный Дмитрий Кириенко.

Следователи открыли уголовные производства по части 2 статьи 115 ("Умышленное убийство") и статье 348 ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего") Уголовного кодекса Украины.

У стрелка было обнаружено два пистолета, несколько магазинов к ним и около 30 патронов. Кроме того, мужчина был нетрезв. На данный момент полиция изучает несколько версий нападения.
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Источник:

"Сегодня"

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