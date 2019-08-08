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В Харькове столкнулись трамваи: пострадали четыре человека

Сегодня, 15:53

Водитель одного из транспортных средств не соблюдал дистанцию

фото: Патрульная полиция

фото: Патрульная полиция

В Харькове столкнулись трамваи. В результате ДТП пострадали четыре человека, сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области.

По данным ведомства, седьмого августа около 12:40 патрульные получили вызов о ДТП на Салтовском шоссе, 133. Там столкнулись два трамвая. В результате медики госпитализировали водителя одного из трамваев и трех пассажиров.

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В управлении Укртрансбезопасности в Харьковской области отметили, что водитель трамвая №16 в результате несоблюдения дистанции совершил наезд на трамвай, который двигался по маршруту №8.

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Напомним, мы сообщали, что в Киеве на улице Гната Хоткевича у трамвая №33 отказали тормоза. В частности, после этого трамвай начал катиться назад, перепуганные пассажиры на ходу начали выпрыгивать из вагонов. Пожилая женщина неудачно приземлилась и травмировалась. Ее госпитализировали.

Кроме этого, ранее сообщалось, что 8 апреля в Киеве на улице Гната Хоткевича, 1-в, лоб в лоб столкнулись трамваи №28 и №22, пострадали трое пассажиров . Впрочем, после осмотра медиков они самостоятельно ушли домой. В "Киевпастрансе" сообщили, что причины ДТП будет расследовать спецкомиссия . Оба трамвая подлежат восстановлению.

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