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В Харькове заброшенные этажи гостиницы и ботанический сад станут арт-площадками

Сегодня, 13:00

Таисия Ерохина

Под выставки искусства предложили использовать неиспользуемые площади

В Харькове заброшенные этажи гостиницы и ботанический сад станут арт-площадками Харьков Под выставки искусства предложили использовать неиспользуемые площади

Харьков готовится принять вторую национальную Биеннале молодого искусства, на которой с 17 сентября по 31 октября представят 45 культурных, научных и образовательных проектов.

Организаторы говорят: выставку разместят на 15 локациях. В центре города в арт-площадки превратят старый корпус гостиницы "Харьков", второй и третий этажи которого не использовались десятилетие, помещения в Госпроме, Харьковском нацуниверситете им. Каразина и университетской обсерватории.

Арт-объекты разместят также в ботсаду, галерее Come in и "ЕрмиловЦентре". Остальные творения презентуют в "музейном квартале" Харькова, где в пешей доступности расположены муниципальная галерея, несколько музеев и центров искусства.

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Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Киевском метрополитене планировали открыть выставку скульптур от пассажиров.

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"Совместный проект "Free to create" ("Свободные творить") заработает осенью в арт-вестибюле станции "Золотые ворота". Экспозиция будет состоять из работ студентов школы "Скульптурный цех". Последний учит всех желающих искусству формы уже пять лет. Попробовать себя в скульптуре или рисунке может каждый, несмотря на возраст или профессию", – говорится в сообщении.

Все авторы проекта – пассажиры метро, а совместным проектом хотят показать, насколько невероятные люди могут ехать рядом в одном вагоне.

Ранее в Национальном художественном музее Украины решили создать серию коллажей, где персонажей известных картин из коллекции НМХУ "вывели" на улицы столицы.

А в мае в Кропивницком прошла выставка, посвященная украинским морякам, которых захватили россияне в Керченском проливе. Идея принадлежит семье младшего из моряков – Андрея Эйдера.

На картинах россияне захватывают украинские корабли. Художники из разных городов изобразили свои версии событий в Керченском проливе. 24 картины. Ровно столько пленных моряков.

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Харьков искусство биеннале

Источник: Сегодня

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