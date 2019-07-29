В Харькове заброшенные этажи гостиницы и ботанический сад станут арт-площадками

Харьков готовится принять вторую национальную Биеннале молодого искусства, на которой с 17 сентября по 31 октября представят 45 культурных, научных и образовательных проектов.
Организаторы говорят: выставку разместят на 15 локациях. В центре города в арт-площадки превратят старый корпус гостиницы "Харьков", второй и третий этажи которого не использовались десятилетие, помещения в Госпроме, Харьковском нацуниверситете им. Каразина и университетской обсерватории.
Арт-объекты разместят также в ботсаду, галерее Come in и "ЕрмиловЦентре". Остальные творения презентуют в "музейном квартале" Харькова, где в пешей доступности расположены муниципальная галерея, несколько музеев и центров искусства.
Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Киевском метрополитене планировали открыть выставку скульптур от пассажиров.
"Совместный проект "Free to create" ("Свободные творить") заработает осенью в арт-вестибюле станции "Золотые ворота". Экспозиция будет состоять из работ студентов школы "Скульптурный цех". Последний учит всех желающих искусству формы уже пять лет. Попробовать себя в скульптуре или рисунке может каждый, несмотря на возраст или профессию", – говорится в сообщении.
Все авторы проекта – пассажиры метро, а совместным проектом хотят показать, насколько невероятные люди могут ехать рядом в одном вагоне.
Ранее в Национальном художественном музее Украины решили создать серию коллажей, где персонажей известных картин из коллекции НМХУ "вывели" на улицы столицы.
А в мае в Кропивницком прошла выставка, посвященная украинским морякам, которых захватили россияне в Керченском проливе. Идея принадлежит семье младшего из моряков – Андрея Эйдера.
На картинах россияне захватывают украинские корабли. Художники из разных городов изобразили свои версии событий в Керченском проливе. 24 картины. Ровно столько пленных моряков.
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