В Харьковской области из-за взрыва погиб пограничник

По дороге в больницу 35-летний инспектор пограничной службы умер в автомобиле скорой медицинской помощи

/ Фото: dpsu.gov.ua

На границе в Харьковской области в результате разрыва неизвестного взрывного предмета от полученного ранения погиб пограничник.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"Около 19 часов 30 августа в момент передышки и разогрева пищи произошел разрыв неустановленного пока взрывного предмета. Вследствие этого военнослужащий по контракту получил ранение в шею", – говорится в сообщении.

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По дороге в больницу 35-летний инспектор пограничной службы умер в автомобиле скорой медицинской помощи.

"Для объективного установления причин, приведших к гибели пограничника на месте также работает группа офицеров пограничного ведомства" – резюмировали в Госпогранслужбе.

Напомним, ранее на границе Украины с Россией в Сумской области пограничники задержали мужчину с грузом контрабанды стероидов на сумму в более чем миллион гривен. Медицинские препараты, которые спортсмены используют для увеличения силы, 62-летний сумчанин собирался продавать на территории Российской Федерации.

Кроме этого, недавно в Мукачево Закарпатской области изъяли крупнейшую партию контрабандных сигарет в истории Украины . Стоимость найденного товара составляет 70 млн грн. Кроме этого, выявлено 13 грузовых автомобилей, которые перемещали подакцизную продукцию.

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