В Черновицкой области автомобиль сбил пьяного велосипедиста

В селе Дубовка Черновицкой области легковой автомобиль сбил пьяного велосипедиста. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

В результате ДТП 50-летнего велосипедиста с телесными повреждениями госпитализировали в больницу. Как рассказали в полиции, водитель легковушки был трезв, а велосипедист находился в состоянии алкогольного опьянения.

По факту аварии правоохранители открыли уголовное производство по статье 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Несмотря на почти 12% рост ДТП в 2016 году, или на 16 тысяч случаев в год, количество тяжелых происшествий упало на 20% — погибло на 816 человек меньше, чем в 2015 году.

Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

Кроме того, в феврале сообщалось, что в 2017 году пьяные водители устроили почти шесть тысяч ДТП в Украине. Из-за преступного поведения владельцев авто погибло более ста человек.