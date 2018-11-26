Агрессия РФ в Азовском море: Геращенко рассказала о состоянии раненых моряков
Геращенко и Гопко летят в Берлин
Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко и председатель комитета ВР по иностранным делам Анна Гопко утром вылетают в Берлин в связи с ситуацией в Азовском море.
Об этом Геращенко написала в Facebook.
"Утром улетаю в Берлин. Вместе с Анной Гопко сделаем все, что в наших силах, чтобы мобилизовать наших партнеров и требовать жесткой реакции на открытую и наглую военную агрессию РФ против Украины и обострения в Азове", – подчеркнула она.
Также Геращенко рассказала о состоянии раненых моряков. Она сообщила, что двое из шести украинцев находятся в тяжелом состоянии.
Ранее в пресс-центре командования ВМС ВС Украины сообщили, что российские военные захватили украинские катера, которые выходили из Керченского пролива.
Во время захвата россиянами украинских кораблей ранения получили шестеро украинских военных.
Напомним, в воскресенье, 25 ноября, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир в момент, когда тот вместе с двумя малыми бронированными артиллерийскими катерами "Бердянск" и "Никополь", соблюдая номы международного права, следовал из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря.
Российское ФСБ заявило, что Украина заранее не согласовывала проход и украинские корабли направляются к Керченскому проливу, нарушив "государственную границу России", в соответствии с чем Москва принимает "все меры по обеспечению безопасности судоходства и регулирования движения судов в акваториях Чёрного, Азовского морей и Керченского пролива".
Несмотря на это, украинским кораблям все-таки удалось добраться до Керченского пролива, который Россия, принимая "меры по обеспечению безопасности", перекрыла для гражданских судов.
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