Агрессия РФ в Азовском море: Геращенко рассказала о состоянии раненых моряков

Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко и председатель комитета ВР по иностранным делам Анна Гопко утром вылетают в Берлин в связи с ситуацией в Азовском море.

Об этом Геращенко написала в Facebook.

"Утром улетаю в Берлин. Вместе с Анной Гопко сделаем все, что в наших силах, чтобы мобилизовать наших партнеров и требовать жесткой реакции на открытую и наглую военную агрессию РФ против Украины и обострения в Азове", – подчеркнула она.

Также Геращенко рассказала о состоянии раненых моряков. Она сообщила, что двое из шести украинцев находятся в тяжелом состоянии.

Ранее в пресс-центре командования ВМС ВС Украины сообщили, что российские военные захватили украинские катера, которые выходили из Керченского пролива.

Во время захвата россиянами украинских кораблей ранения получили шестеро украинских военных.