Агрессия РФ в Азовском море: Геращенко рассказала о состоянии раненых моряков

Вчера, 23:29

Геращенко и Гопко летят в Берлин

Ирина Геращенко. Фото: Facebook
Ирина Геращенко. Фото: Facebook

Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко и председатель комитета ВР по иностранным делам Анна Гопко утром вылетают в Берлин в связи с ситуацией в Азовском море.

Об этом Геращенко написала в Facebook.

"Утром улетаю в Берлин. Вместе с Анной Гопко сделаем все, что в наших силах, чтобы мобилизовать наших партнеров и требовать жесткой реакции на открытую и наглую военную агрессию РФ против Украины и обострения в Азове", – подчеркнула она.

1543181042.2595

Также Геращенко рассказала о состоянии раненых моряков. Она сообщила, что двое из шести украинцев находятся в тяжелом состоянии.

1543181081.2803

Ранее в пресс-центре командования ВМС ВС Украины сообщили, что российские военные захватили украинские катера, которые выходили из Керченского пролива. 

Во время захвата россиянами украинских кораблей ранения получили шестеро украинских военных.

Напомним, в воскресенье, 25 ноября, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир в момент, когда тот вместе с двумя малыми бронированными артиллерийскими катерами "Бердянск" и "Никополь", соблюдая номы международного права, следовал из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря.

Российское ФСБ заявило, что Украина заранее не согласовывала проход и украинские корабли направляются к Керченскому проливу, нарушив "государственную границу России", в соответствии с чем Москва принимает "все меры по обеспечению безопасности судоходства и регулирования движения судов в акваториях Чёрного, Азовского морей и Керченского пролива".

Несмотря на это, украинским кораблям все-таки удалось добраться до Керченского пролива, который Россия, принимая "меры по обеспечению безопасности", перекрыла для гражданских судов.
моряки, танкер, азовское море, ранение, Геращенко, захват, Керченский пролив, буксир, Гопко

Вы сейчас просматриваете новость "Агрессия РФ в Азовском море: Геращенко рассказала о состоянии раненых моряков". Другие Новости Крыма смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

"Надо действовать решительно": Ляшко выступил с видеообращением по ситуации в Азовском море

Вчера, 23:21

Политик заявляет, что Украина должна заручиться помощью своих зарубежных партнеров

Украина

Фото: navy.mil.gov.ua

Атака России на украинские корабли в Азовском море: хроника событий онлайн

Сегодня, 09:47

Россияне атаковали группу украинских военных судов и захватили три корабля
Загрузка...

Украина

Фото: Facebook

Шок прошел, появилась злость: ситуацию в Азовском море бурно обсуждают соцсети

Вчера, 23:16

Нападение россиян на украинские корабли стало главной темой обсуждения социальных сетей

Политика

фото AFP

Обострение ситуации в Азовском море: Украина созывает экстренное заседание Совбеза ООН

Вчера, 22:43

Беца заявила, что сегодняшние опасные происшествия в Азовском море свидетельствуют о том, что новый фронт агрессии России открыт

Россия

Захват украинских кораблей в Азовском море: ранены шесть военных

Вчера, 22:39

Два украинских корабля россияне захватили, один - заблокировали

Россия

Фото: pixabay.com (иллюстрация)

В ФСБ заявили, что украинские корабли "пошли назад в Бердянск"

Вчера, 22:26

Российские военные захватили украинские катера, которые выходили из Керченского пролива
Загрузка...