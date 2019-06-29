Больного Бекирова могут вывезти в СИЗО без условий для его содержания – адвокат

По словам Ладина, дело крымскотатарского активиста хотят направить в Армянск

Фото: Антон Наумлюк / Радио Свобода.

Тяжелобольного крымскотатарского активиста Эдема Бекирова, обвиняемого в оккупированном Крыму в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатки,​ могут вывезти в изолятор временного содержания (ИВС) Армянска. Об этом 29 июня заявил его адвокат Алексей Ладин, сообщают "Крым.Реалии".

Адвокат предположил, что дело хотят направить в Армянск, чтобы усложнить ситуацию для защиты.

"Но основная проблема – это то, что в Крыму только один следственный изолятор, соответственно Бекирова будут содержать в ИВС Армянска, который абсолютно не приспособлен для содержания настолько больного человека. Бекиров сказал следователю: "Если дело будет направлено в Армянск, вы меня будете туда вывозить только силой". Потому что это равносильно смерти", – сказал Ладин.

Он также выразил надежду, что 3 июля "Верховный суд" оккупированного Крыма удовлетворит апелляцию защиты на продление Бекирову срока содержания в СИЗО и изменит ему меру пресечения на домашний арест.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что российские силовики задержали Бекирова на въезде в Крым 12 декабря 2018 года. На следующий день подконтрольный Кремлю "Киевский районный суд" Симферополя арестовал его, мера пресечения неоднократно продлевалась.

В конце января 2019 года дочь политзаключенного Элеонора Бекирова сообщила, что состояние его здоровья ухудшилось. По ее словам, у отца появилась еще одна гнойная рана из-за антисанитарных условий содержания, а также кашель и одышка.

В начале текущей недели после посещения Бекирова в СИЗО Симферополя Ладин сообщил, что крымскотатарский активист "практически ничего не ест, опасаясь "скачка" уровня сахара в крови".

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