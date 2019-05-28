Приступы удушья и кашель с кровью: состояние политзаключенного Бекирова ухудшилось

Бекиров не ест уже 14 часов, поскольку прием пищи поднимет уровень сахара в крови

Фото: facebook.com/islyam.velilyaev.

У крымскотатарского активиста Эдема Бекирова, обвиняемого российскими властями в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатки, критически ухудшилось состояние здоровья.

Об этом в комментарии проекту Крым.Реалии сообщил адвокат Бекирова Ислям Велиляев, который сегодня посетил своего подзащитного в симферопольском СИЗО.

"Состояние здоровья ухудшается с пятницы. Как он мне описал, появились приступы удушья. Сначала человек задыхается, ловит воздух ртом, дальше откашливается и этот кашель с кровяными выделениями. Когда это случилось в первый раз, он и его сокамерник долго стучали в дверь камеры. Хоть она и находится в медчасти СИЗО, никто из медработников долго не приходил. Появился тогда, когда приступ уже прошел", – рассказал адвокат.

По его словам, Бекиров не ест уже 14 часов, поскольку прием пищи поднимет уровень сахара в крови, который у него повышен, несмотря на прием инсулина.

Адвокат обратился с заявлением к начальнику изолятора Сергею Бережному с требованием немедленно обследовать подзащитного и госпитализировать.

"Прямо в СИЗО на месте написал заявление и описал все, что мне известно от Бекирова. Сегодня его подал, в ближайшее время ждем реакцию. Меня очень беспокоят эти новые симптомы. Человека необходимо спасать, трубить во все колокола. Потому что дальше при таких симптомах уже некого будет спасать", – подчеркнул Велиляев.

Напомним, российские силовики задержали Бекирова на въезде в оккупированный Крым 12 декабря 2018 года. На следующий день подконтрольный Кремлю "Киевский районный суд" Симферополя арестовал его. Мера пресечения несколько раз продлевалась, последний раз – до 12 июня.

В конце января дочь политзаключенного Элеонора Бекирова сообщила, что состояние его здоровья ухудшилось. По ее словам, у отца появилась еще одна гнойная рана из-за антисанитарных условий содержания, а также кашель и одышка.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщала, что Бекиров является инвалидом первой группы – у него ампутирована нога и четыре шунта в сердце, в связи с чем он нуждается в постоянном наблюдении специалистов.

В феврале посольство США в Украине призвало РФ отпустить политзаключенного Бекирова.

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