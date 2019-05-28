Приступы удушья и кашель с кровью: состояние политзаключенного Бекирова ухудшилось
Бекиров не ест уже 14 часов, поскольку прием пищи поднимет уровень сахара в крови
У крымскотатарского активиста Эдема Бекирова, обвиняемого российскими властями в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатки, критически ухудшилось состояние здоровья.
Об этом в комментарии проекту Крым.Реалии сообщил адвокат Бекирова Ислям Велиляев, который сегодня посетил своего подзащитного в симферопольском СИЗО.
"Состояние здоровья ухудшается с пятницы. Как он мне описал, появились приступы удушья. Сначала человек задыхается, ловит воздух ртом, дальше откашливается и этот кашель с кровяными выделениями. Когда это случилось в первый раз, он и его сокамерник долго стучали в дверь камеры. Хоть она и находится в медчасти СИЗО, никто из медработников долго не приходил. Появился тогда, когда приступ уже прошел", – рассказал адвокат.
По его словам, Бекиров не ест уже 14 часов, поскольку прием пищи поднимет уровень сахара в крови, который у него повышен, несмотря на прием инсулина.
Адвокат обратился с заявлением к начальнику изолятора Сергею Бережному с требованием немедленно обследовать подзащитного и госпитализировать.
"Прямо в СИЗО на месте написал заявление и описал все, что мне известно от Бекирова. Сегодня его подал, в ближайшее время ждем реакцию. Меня очень беспокоят эти новые симптомы. Человека необходимо спасать, трубить во все колокола. Потому что дальше при таких симптомах уже некого будет спасать", – подчеркнул Велиляев.
Напомним, российские силовики задержали Бекирова на въезде в оккупированный Крым 12 декабря 2018 года. На следующий день подконтрольный Кремлю "Киевский районный суд" Симферополя арестовал его. Мера пресечения несколько раз продлевалась, последний раз – до 12 июня.
В конце января дочь политзаключенного Элеонора Бекирова сообщила, что состояние его здоровья ухудшилось. По ее словам, у отца появилась еще одна гнойная рана из-за антисанитарных условий содержания, а также кашель и одышка.
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщала, что Бекиров является инвалидом первой группы – у него ампутирована нога и четыре шунта в сердце, в связи с чем он нуждается в постоянном наблюдении специалистов.
В феврале посольство США в Украине призвало РФ отпустить политзаключенного Бекирова.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Приступы удушья и кашель с кровью: состояние политзаключенного Бекирова ухудшилось". Другие Новости Крыма смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Тяжелобольному Бекирову предложили признать вину в обмен на домашний арест
По словам адвоката, следствие находится на стадии завершения
Бекирова вывезли в симферопольскую больницу имени Семашко на обследование
Данный факт подтвердил и адвокат Бекирова Ислям Велиляев
Суд в России продлил арест фигуранту так называемого "дела Хизб ут-Тахрир"
Адвокат просил суд отказать в ходатайстве обвинения, поскольку Бекиров – гражданин Украины и политзаключенный
Российские силовики пришли с обысками к крымскотатарским активистам
Обыски прошли у Бекирова и Османова