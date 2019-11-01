Грозит 4 года тюрьмы: в Крыму арестовали украинца

Чтобы попасть на оккупированный полуостров, мужчина изменил паспортные данные

Фото: Добрев

В аннексированном Крыму арестовали гражданина Украины за попытку въехать на территорию полуострова. Данный случай стал уже вторым за неделю – недавно другого украинца задержали, обвинив его в контрабанде наркотиков.

Как сообщили в ФСБ РФ 1 ноября, подконтрольный России "суд" издал постановление об аресте сроком на два месяца 34-летнего жителя Закарпатской области.

Незаконно находящиеся в Крыму российские пограничники задержали мужчину при попытке попасть на полуостров через "пункт пропуска "Армянск".

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Силовики утверждают, что в миграционной службе Украины мужчина изменил паспортные данные, поскольку ему был запрещен въезд в Россию до сентября 2020 года. Причина запрета не приводится.

Оккупанты возбудили в отношении задержанного уголовное дело, обвинив его в незаконном пересечении российской границы. Данная статья предполагает максимальное наказание до четырех лет лишения свободы.

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Напомним, пару недель назад российские пограничники задержали 60-летнего украинца, которого обвинили в попытке провезти на полуостров наркотики.

Также ранее Северо-Кавказский окружной военный суд в российском Ростове-на-Дону вынес приговор фигурантам так называемого дела "Хизб ут-Тахрир": крымским татарам Ремзи Меметову, Руслану Абильтарову, Энверу Мамутову и Зеври Абсеитову.

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