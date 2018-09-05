Химическая катастрофа в Крыму: отравились украинские пограничники

Несколько военнослужащих обратились к врачам с жалобами на самочувствие

Несколько украинских пограничников, которые несут службу на административной границе с оккупированным Крымом, после химической катастрофы на заводе "Титан" в Армянске пожаловались на ухудшение самочувствия. Об этом заявил помощник главы Госпогранслужбы Олег Слободян в эфире "112 Украина".

"Были жалобы на самочувствие, это головокружение, тошнота, головная боль, но после соответствующих медицинских консультаций и приема лекарств эти симптомы удавалось снять. Таких людей заменяют на службе, дают им возможность отдохнуть и тщательно обследуют", – рассказал он.

В то же время Слободян отметил, что для граждан Украины, которые проживают на административной границе с Крымом выбросы завода по-прежнему не несут серьезной угрозы, поскольку ветер относит ядовитые вещества вглубь оккупированного полуострова.

"Принципиально ситуация не изменилась. Ветер продолжает дуть в глубину оккупированного полуострова, поэтому для граждан Украины, проживающих на админгранице в Херсонской области, пока нет серьезных угроз, хотя они также испытывают ухудшение самочувствия и видят влияние на окружающую среду", – сказал он.

Отдельно Слободян заверил, что все пункты пропуска на административной границе продолжают работать в штатном режиме.

Напомним, в ночь на 24 августа в Армянске произошел выброс неизвестного вещества. По предварительным данным исследований, причиной загрязнения является испарение содержимого кислотонакопителя, используемого заводом "Крымский титан". По словам незаконного "вице-премьера" полуострова Игоря Михайличенко, "прокуратура" Армянска в отношении руководства филиала ООО "Титановые инвестиции" намерена вынести представление об устранении нарушений, выявленных при эксплуатации кислотонакопителя.

Также в Крыму взялись проверять состав воздуха после выброса в Армянске. Подконтрольное Кремлю управление Роспотребнадзора в оккупированном Крыму и Севастополе проводит дополнительные проверки воздуха в Красноперекопском районе.

Стоит напомнить также, что после сообщений о химической катастрофе в Крыму работа Херсонского отряда Госпогранслужбы была откорректирована.

"В частности, служащим выдали технические средства, средства спецзащиты, в наряды не выходят женщины-военнослужащие. Мы также увеличили количество нарядов, чтобы в случае необходимости пограничники помогали друг другу", – заявил Слободян, добавив, что речь о смене пограничных позиций не идет.