Названа новая причина химической катастрофы в Крыму

Сегодня, 14:40

В Минэкологии сделали предположение о причинах химической катастрофы в Армянске

Скриншот
Скриншот

Причиной химической катастрофы в оккупированном Крыму стал не кислотный накопитель завода "Титан", а выбросы в атмосферу, которые осуществляет этот завод.

Об этом заявил заместитель министра экологии и природных ресурсов Украины Виктор Вакараш, после того, как комиссия, которую он возглавляет, ознакомилась с ситуацией в населенных пунктах Каланчакского и Чаплинского районов Херсонской области, передает "Укринформ".

"На первый взгляд, причина не в накопителе. Главная причина – выбросы. Главная причина только в этом. Это, однозначно, не испарение", – подчеркнул он.

По словам Вакараш, к такому выводу пришли украинские специалисты, которые посетили районы, находящиеся недалеко от завода. Также он добавил, что украинские специалисты отобрали на этой территории пробы почв.

"Возможно, на понедельник, на вторник у нас будут анализы отобранных почв, и тогда можно будет говорить, как оно повлияло на почвы", – отметил замминистра.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" собрал все подробности химической катастрофы в Крыму. По данным Госпогранслужбы Украины, 3 сентября на админгранице с Крымом было зафиксировано превышение содержания сернистого ангидрида, а несколько военнослужащих ведомства пожаловались на ухудшение самочувствия, несмотря на то, что накануне пограничникам выдали средства химической защиты.

В свою очередь, народный депутат Украины и глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров на заседании Верховной Рады заявил, что в Крыму разворачивается "экологическая катастрофа", а оккупантами "осуществляется экоцид", чтобы украинцы покинули полуостров.

А эколог Маргарита Литвиненко предположила, что причиной ядовитого выброса Армянске могла стать утечка серной кислоты.
Крым, Армянск, минэкологии, химическая катастрофа

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