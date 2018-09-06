После химической катастрофы в Крыму ждут кислотных дождей

После химической катастрофы в Армянске на территории оккупированного Крыма жителей полуострова предупреждают об опасности кислотных дождей. Об этом сообщает "Крым.Реалии".

Так, стало известно, что предупреждения крымчанам рассылают через SMS. Сообщается, что после кислотного дождя кожа покрывается волдырями и рекомендуют не выходить под дождь, закрывать окна и опасаться испарений.

Отметим, что на 6 сентября в Крыму Гидрометцентр прогнозирует сильные ливни и грозы, а местные спасатели призвали крымчан воздержаться от поездок и по возможности оставаться в квартире или на работе.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" собрал все подробности химической катастрофы в Крыму. По данным Госпогранслужбы Украины, 3 сентября на админгранице с Крымом было зафиксировано превышение содержания сернистого ангидрида, а несколько военнослужащих ведомства пожаловались на ухудшение самочувствия, несмотря на то, что накануне пограничникам выдали средства химической защиты.

В свою очередь, народный депутат Украины и глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров на заседании Верховной Рады заявил, что в Крыму разворачивается "экологическая катастрофа", а оккупантами "осуществляется экоцид", чтобы украинцы покинули полуостров.

А эколог Маргарита Литвиненко предположила, что причиной ядовитого выброса Армянске могла стать утечка серной кислоты.