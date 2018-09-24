Оккупанты рассмотрят апелляцию украинского политзаключенного Балуха

Сегодня, 14:17

"Верховный суд Крыма" назначил заседание по апелляционной жалобе по сфальсифицированному делу крымского активиста

Фото: соцсети
Фото: соцсети

Подконтрольный оккупационным властям "Верховный суд Крыма" рассмотрит апелляционную жалобу, которую адвокат осужденного по сфальсифицированному делу крымского активиста Владимира Балуха подала на приговор по третьему уголовному делу против него.

Согласно информации "Крымской правозащитной группы", заседание назначено на 15.00 24 сентября.

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Напомним, 5 июля "судья Раздольненского районного суда" Татьяна Пыркало признала Балуха виновным в дезорганизация деятельности заведения, которое обеспечивает изоляцию от общества (ч. 2 ст. 321 Уголовного Кодекса РФ), и приговорила его к трем годам заключения в исправительной колонии общего режима.

Таким образом, в целом он был лишен свободы сроком на 5 лет.

Напомним, что Владимир Балух голодает уже больше полугода – 19 марта он объявил голодовку в знак протеста против своего приговора.

Кроме того, ко Дню Независимости он написал письмо к украинскому народу, призвав его к единству общества, церкви и государства, а также потребовав не отступать от борьбы за автокефалию Украинской православной церкви.

Также сообщалось, что 14 сентября Балуха избили и угрожали убить в симферопольском СИЗО.
Крым, оккупация, политзаключенный, Балух

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Источник:

"Сегодня"

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