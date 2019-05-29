Российские археологи присвоили более миллиона крымских артефактов – МинВОТ

С 2014 по 2017 годы было выдано более 90 разрешений на проведение раскопок на полуострове

Фото: ukrinform.

Для сохранения объектов культурного наследия на территории оккупированного Крыма необходим мониторинг специальной миссии ЮНЕСКО и оперативное реагирование по всем фактам нарушений со стороны России. Об этом в среду в ходе круглого стола в Укринформе сказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юсуф Куркчи.

"Для Украины критически важным является обеспечение мониторинга ситуации с культурным наследием на территории Крыма с помощью специальной миссии ЮНЕСКО и других механизмов, обеспечения оперативного реагирования на международных площадках из фактов нарушения по объектам культурного наследия, в частности, фактов проведения раскопок, реконструкций, вывоз с территории Крыма объектов культурного наследия", – считает Куркчи.

Также важно, продолжил представитель МинВОТ, обеспечение оперативного реагирования на случаи привлечения к археологическим раскопкам, научным конференциям и другим незаконным мероприятиям на территории оккупированного Крыма, иностранных граждан.

"Необходим инструмент введения санкций на уровне международных организаций. Должна быть создана ситуация, когда участие ученых в научных мероприятиях на территории Крыма будет создавать угрозу их научной карьере", – отметил Куркчи.

По его словам, также актуальной является проблема легализации Россией объектов культурного наследия на территории полуострова. Куркчи подчеркнул, что по российскому законодательству, в частности, были перерегистрированы Бахчисарайский историко-культурный заповедник, историко-архитектурный заповедник Неаполь Скифский, Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник, Ялтинский историко-литературный музей и другие объекты культуры, на территории которых стали возможны незаконные археологические раскопки. Как отметил чиновник, с 2014 по 2017 годы было выдано более 90 разрешений на проведение археологических раскопок на территории Крымского полуострова.

Заместитель министра подчеркнул, что для создания "легальных" оснований для проведения раскопок в Крыму российская власть установила "академические контакты крымских объектов с профильными государственными учреждениями культуры", в том числе с государственным учреждением "Эрмитаж".

При этом, сообщил Куркчи, значительное число раскопок было проведено в рамках реализации таких инфраструктурных проектов, как строительство транспортного перехода через Керченский пролив, строительство магистрального газопровода, строительство энергомоста и строительство так называемой трассы "Таврида".

"Сроки реализации археологических раскопок были ограничены сроками работ проектов. Только за время строительства транспортного перехода через Керченский пролив археологами было добыто свыше 1 миллиона артефактов", – заявил Куркчи.

По его словам, в мае 2019 года Институт археологии Российской академии наук опубликовал двухтомное исследование "Крым-Таврида", посвященный результатам раскопок, проведенных в 2017-2018 годах.

"Фрагменты этого исследования опубликованы на сайте РАН. Таким образом РФ наращивает темпы проведения археологических раскопок в Крыму, при этом масштабы, качество и правила проведения работ в настоящее время Украина оценить не может", – резюмировал Куркчи.

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